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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

47 % يصوتون له.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

ذا روك
ذا روك

علق دواين جونسون "ذا روك" على آخر الدعوات الموجهة إليه للترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مشيرًا إلى أنه يهتم بشدة ببلاده الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه "لا يعرف أ - ب سياسة" فيما معناه أن معرفته بالسياسة ليست قوية.

 

واستجاب ذا روك لاستطلاع رأي أشار إلى أن 47% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يؤيدون ترشحه لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن الناس يرتاحون إليه ولكن ليس لدرجة أن يصبح رئيسهم.

 

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، قال الممثل والمصارع السابق إنه يفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا "ما يريده الناس"، ومع ذلك، يبدو الآن أنه قد غير رأيه.

 

انتقل جونسون اليوم للرد عبر حسابه في Instagram بعد مقابلة مع Vanity Fair للرد على استطلاع حديث أظهر أن 46 في المائة من الأمريكيين سيصوتون له إذا قرر الترشح لمنصب.
 

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