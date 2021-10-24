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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

طلاب يفاجئون معلمهم
طلاب يفاجئون معلمهم

رغم الضغط النفسي والمجهود المبذول في الدراسة إلا أن التخرج من المدرسة أو الكلية هو أمر صعب للغاية حيث توجد ذكريات لا حصر لها مرتبطة بهذه الأماكن والأشخاص الذين تركناهم هناك.

عادة ما يختتم الطلاب مراحلهم الدراسية باحتفال مع زملائهم بهذه المناسبة، لكن هؤلاء الطلاب فعلوا شيئًا لا نراه كل يوم، حيث فاجأوا معلمهم المحبوب بـ سيارة جديدة مكافأة له على مجهوده معهم.

لاحظت مجموعة من الطلاب المتخرجين أنه خلال السنوات الأربع الماضية، كان معلمهم السيد جو يسير إلى العمل على قدميه في المطر أو تحت أشعة الشمس الحارقة.

مما دفعهم في للتفكير في مكافأة قد تغير حياته، حيث بدأ الطلاب في تجميع أموالهم معًا لمفاجأة السيد جو بـ سيارة جديدة تمامًا.

انتشر مقطع الفيديو المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أدى رد فعل المعلم ودموعه التي لا تقدر بثمن إلى تحريك مشاعر المستخدمين تأثرا بتلك اللحظة.


https://www.instagram.com/reel/CU0KBBMAPVr/?utm_medium=copy_link

طلاب الدراسة اشعة الشمس الضغط النفسي وسائل التواصل الإجتماعي المدرسة الطلاب سيارة جديدة سيارة الكلية مراحلهم الدراسية اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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