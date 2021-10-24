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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

عريس
عريس

في مقطع مبهج أثار عريس هندي ضجة مواقع التواصل الاجتماعي برقصة مثيرة برفقة والدته وحماته، ليحمل لقب "موحد القطرين".

 

يظهر العريس الهندي وهو يرقص مع والدته وحماته في نفس الوقت برقصة منسقة، مما ترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ذهول.

 

في الفيديو، يمكن رؤية العريس يرقص على الأغنية الهندية الشهيرة Ladki Badi Anjaani Hai من الفيلم الشهير Kuch Kuch Hota Hai.

 

وما يلفت الانتباه حقيقة أنه لم يكن يرقص فقط مع عروسه أو أحد الأشخاص، بل مع امرأتين جميلتين تبين أنهن والدته وحماته، وهو شئ بعيد عن مكائد الحموات التي نسمع عنها يوميا، خاصة في الأفراح.

 

تم نشر الفيديو الذي تم تصويره في حفل الزفاف بواسطة أحد مستخدمي موقع Instagram ويدعى جولي باتيل.

https://www.instagram.com/reel/CVA1KRglivC/?utm_medium=copy_link

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