سببا في العدوان الثلاثي.. قصة «بروتوكول سيفرز السري»

تحل اليوم 24 أكتوبر ذكرى عقد بروتوكول سيفرز لقيادات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل الذين اجتمعوا سرا في قرية سيفرز بإحدى ضواحي باريس لتوزيع دور كل دولة وتنظيم رد عسكري على مصر في حرب العدوان الثلاثي 1956م.

ومع إعلان جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس، قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالضغط الدبلوماسي على مصر ولكن باءت محاولاتهم بالفشل فقاموا بعقد بروتوكول سيفرز لتوجيه ضربة عسكرية لمصر وتحقيق مصالحهم في مصر.

فبدأت القوات الإسرائيلية في 29 أكتوبر بالاتجاه إلى القناة ليرى العالم أجمع أن القناة مهددة، ولكن في 30 أكتوبر أصدرت بريطانيا وفرنسا قرارا بوقف القتال في مصر وانسحاب القوات المعادية 10 كيلومترات عن القناة، وقامت فرنسا وبريطانيا باحتلال الملاحة في القناة بحجة حمايتها.

بعد رفض مصر قرارهما بحماية الملاحة في القناة، قامت الدولتان بالهجوم على مصر وبدأتا غاراتهما الجوية على القاهرة ومنطقة القناة والإسكندرية، وبدأ الغزو من بورسعيد التى ضربت بالطائرات و القوات البحرية تمهيدا لعمليات الإنزال الجوي بالمظلات.

وقابلت المقاومة الشعبية في بورسعيد الغزو بقوة كبيرة، ومع مساندة الدول العربية لمصر والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف القتال وتصميم الاتحاد السوفيتي وإنذاره العدوان الثلاثي على محو العدوان، فأدى هذا الضغط إلى وقف العدوان وانسحاب القوات.