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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

مشاجرة
مشاجرة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة عنيفة وقعت بين لاعبي نادي شباب النصر السعودي ونادي "الرائد".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة وتضارب بالأيدي والأرجل بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد.

في المقاطع المتداولة، تتعالى الأصوات بين لاعبي الفريقين، ثم يحدث الاشتباك العنيف والمضاربة بالأيدي والركل بالأرجل.

يحاول العديد من الأشخاص التدخل لفض الاشتباك الواقع بين لاعبي الفريقين خلال المباراة التي أقيمت بينهم أمس، السبت.

وقد أثارت المقاطع صدمة الجماهير لما تفتقده من روح رياضية على أرض الملعب.

 

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