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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتعزيز التعاون البرلماني..

بحضور أبو العينين.. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد  إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس  النواب بإيدي راما رئيس وزراء ألبانيا ، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

 

خلال اللقاء،  أكد رئيس مجلس النواب ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

 

من جانبه، وجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره  للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.

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رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس وزراء ألبانيا جمهورية ألبانيا البرلمان الألباني

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