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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسجل 94 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل 94
الإمارات تسجل 94 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

 

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بعد إجراء 230,026 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وقالت الصحة الإماراتية، إنها سجلت 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة 739,284 حالة.

 

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,130 حالة.

 

ورصدت الوزارة أيضًا شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالي حالات الشفاء 733,250 حالة.

الامارات فيروس كورونا كورونا الصحة الإماراتية وزارة الصحة الإماراتية

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