العثور علي سيدة مقتولة داخل شقة في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بأحدى الشقق في قرية نشا بنبروه في الدقهلية.

وكان إخطارا ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بقرية نشا.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة حيث يجري تكثيف الجهود لكشف لغز الجريمة كما جارى تفريغ الكاميرات بنطاق المكان وسؤال الزوج.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.