نشرة أخبار العالم.. عودة الحمير في لبنان كوسيلة نقل.. انفجار ضخم يهز عاصمة أوغندا.. والجيش الإثيوبي يشن غارة جوية جديدة على إقليم تيجراي

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.. عودة الحمير في لبنان كوسيلة نقل رخيصة الثمن|فيديو

انتشر على منصة التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو مؤثر يحاكي ما وصل إليه اللبنانيون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في السنوات الأخيرة.

وأظهر المقطع المنشور قيام أهالي من إحدى القرى اللبنانية بإيصال الأولاد إلى المدرسة عن طريق استخدام الحمير.

ويعود هذا إلى الكلفة الباهظة لباصات المدرسة التي تنقل الأولاد بسبب غلاء البنزين حيث وصلت أسعار إيجار وبدل الركوب لكل طالب إلى نحو مليون ليرة لبنانية.

وعلق أحد الأهالي قائلا: "مضطرين نوديهن عالحمير كرمال بالمستقبل ما يطلعوا حمير".

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن.

يذكر أن أزمة نقص الوقود في لبنان نجمت عن تدهور في الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية بشكل ملحوظ منذ 2019، وفاقم ذلك أيضا انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس 2020 وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قصة خيالية.. إسرائيل تكذب تركيا بشأن شبكة التجسس التابعة لـ الموساد

شكك رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ونائب رئيس جهاز الموساد السابق، رام بن باراك، في قصة القبض على شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي من قبل الاستخبارات التركية.

ووصف بن باراك في مقابلة مع قناة 12 العبرية، الاتهامات التركية بشأن شبكة التجسس بأنها مجرد “خيال”، قائلا إن بعض الموقوفين في بتهم سيثبت عدم تورطهم.

وأضاف أن الأسماء التي نشرت لا علاقة لها بالموساد وأنه لا يوجد بينهم أي “جاسوس إسرائيلي”، متهمًا تركيا بمحاولة تحقيق انتصار وهمي.

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت أمس السبت عن تفاصيل متعلقة بعملية القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد الإسرائيلي من قبل الاستخبارات التركية والتي كانت مهمتها مراقبة تحركات الطلاب السوريين والفلسطينيين في البلاد.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية شبكة تجسس مكونة من 5 خلايا تتألف كل منها من 3 عملاء، وفي 7 أكتوبر الجاري تعقبتهم شرطة مكافحة الإرهاب التركية واعتقلتهم جميعا في 4 ولايات.

وذكرت الصحيفة أن الخيط الذي قاد عناصر الاستخبارات للكشف عن العملاء الـ 15 هو التحويلات المالية التي أجروها عبر الشاب (أ . ب) 27 عاماً الذي يعد المسؤول الفعلي لشبكة الموساد.

وأضافت أن تلك الشبكة المكونة من سوريين وفلسطينيين كانت تتحرك على شكل 5 مجموعات (كل مجموعة من 3 أشخاص).

وأشارت إلى أن الشاب (أ . ب) قام بنقل وتسليم الأموال إلى أعضاء الشبكة يدوياً أو عبر حوالات بريدية، فيما تم تسليم المعلومات إلى مسئول الموساد (أحمد زاهد) الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا ويقيم في مدينة دوسلدورف بألمانيا كما يقوم بتجنيد الشباب عبر التظاهر بتمويل الأعمال الخيرية.

ونفذ جهاز المخابرات العسكرية العملية ضد شبكة الموساد أطلق عليها اسم "موتيني" وتعني (مهم) في اللغة التركية العثمانية القديمة، مؤكدة أن الشاب (أ . ب) دخل تركيا في عام 2015 وأقام في إسطنبول وبدأ بتلقي الأموال من (زاهد) وإعطائها لبعض الناس بحجة شراء أغراض تجارية.

وعمليات تسليم الأموال كانت تتم بين أعضاء الشبكة في الأماكن المزدحمة والعامة مثل محطة مترو مرمراي أو محطات المتروباص أو عبر مكاتب التحويل والصرافة الخاصة، حيث أجريت أول معاملة تحويل لها في 2020.

رئيس البلاد يعتبره عملا إرهابيا.. تفاصيل انفجار ضخم هز عاصمة أوغندا

أعلنت السلطات الأوغندية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار ضخم في العاصمة كامبالا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، اليوم الأحد، نبأ الانفجار الذي وقع في أحد المطاعم الشعبية بالعاصمة كامبالا، معتبرًا إياه عمل إرهابي.

وقال موسيفيني على حسابه بموقع "تويتر": "يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقبض على الجناة".

وحسب التفاصيل، لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب عدد آخر بجروح بالغة في الانفجار الذي وقع مساء أمس السبت في مطعم ديجيدا.

ووفقا للمفوض السياسي للشرطة الأوغندية أسان كاسينجي، لم يتم تحديد سبب الانفجار، ولم يعلن أحد مسؤوليته.

وكتب كاسينجي على موقع "تويتر": "شخصان - فتاة ورجل أصيبا بجروح قاتلة وآخرون جرحوا بإصابات خطيرة".

وعلى الفور تم تطويق المكان، ووثقت فرق الشرطة المشتركة المشهد بدقة، لتحديد ما إذا كان الانفجار قد نشأ عن فعل متعمد أم لا.

فيما أفادت السلطات أن هناك تحقيقات جارية في الحادث الذي وقع بعد ساعات من حظر التجول.

وتعرضت كامبالا لهجوم كبير شنته حركة الشباب الصومالية في عام 2010 خلف عشرات القتلى. وقالت الجماعة إنها هاجمت أوغندا كعقاب لنشرها قوات في الصومال.

قصف وحشي.. الجيش الإثيوبي يشن غارة جوية جديدة على إقليم تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، عن شن القوات الجوية الإثيوبية غارة جوية على الجبهة الغربية لإقليم تيجراي.

وقال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، إن غارة جوية استهدفت الجبهة الغربية لإقليم تيجراي، التي كانت بمثابة مركز تدريب وقيادة عسكرية لجبهة تحرير شعب تيجراي.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الجمعة الماضية، تعليق الرحلات الجوية إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع بشمال إثيوبيا، وذلك في ظل استمرار قصف الجيش الإثيوبي للمدينة.

ويأتي القرار بعد غارات جوية إثيوبية في إقليم تيجراي منعت طائرة للأمم المتحدة من الهبوط.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلين سيوم إن الضربات الجوية، استهدفت مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيجراي.

ويستمر القصف الوحشي الإثيوبي على الإقليم منذ نحو أسبوع، في محاولة لردع قوات جبهة تحرير تيجراي.

حرب على آبي أحمد.. أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

مع استمرار تصاعد الأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا ، دعا المشرعون في مجلس النواب الأمريكي حكومتي إثيوبيا وإريتريا لوقف العنف لكن النائب براد شيرمان ، الديمقراطي من كاليفورنيا ، يتطلع إلى مساعدة البحرية الأمريكية وتدخلها القوي في الصراع لوقف اشعال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للحرب الأهلية في بلده، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

قال شيرمان خلال جلسة استماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "أنا متردد في تعريض القوات المسلحة الأمريكية للمخاطرة بسلامتها في أي وقت. لكن البحرية الأمريكية يمكن أن توقف التجارة الإريترية في أعالي البحار في أي وقت ، وسيكون من المؤكد أن تفعل ذلك فقط طالما أن إريتريا تحاصر المساعدات الإنسانية لشعب تيجراي".

لكن لا يبدو أن نداء عضو الكونجرس للتحرك من قبل القوات الأمريكية لا يتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة ، بحسب تعليق فوكس نيوز.

وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة فوكس نيوز إن التعليق "غريب" و "قديم" بالنظر إلى عدوان إريتريا المستمر منذ شهور في المنطقة.

لم تتمكن فوكس نيوز من الوصول إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ، النائب جريجوري ميكس ، أو النائب مايكل ماكول ، من ولاية تكساس ، لمعرفة رد فعلهم.

لكن منذ بدء النزاع ، ظهرت تقارير تقول إن القوات الإثيوبية والإريترية قد عملت على منع المساعدات الغذائية من دخول تيجراي والمناطق المحيطة بها.

وفقًا لتقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، تم تسليم المساعدات الغذائية إلى 57000 شخص فقط في تيجراي خلال أسبوع من 7-13 أكتوبر - وهو رقم يمثل 1 في المائة من هؤلاء، هم بحاجة إلى مساعدة غذائية.

كما مُنع الوقود من عبور الحدود من منطقة عفار إلى تيجراي ، مما يعني إعاقة المساعدات الإنسانية في المنطقة بشكل كبير.

في أعقاب هجوم 3 نوفمبر 2020 على قاعدة عسكرية اتحادية في تيجراي من قبل جبهة تحرير تيجراي الشعبية ، انخرط الجيش الإثيوبي والقوات الإريترية وميليشيا أمهرة في حرب عصابات.

ووفقًا لآخر تقرير عن حالة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد سُمح لأكثر من 1000 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية بدخول تيجراي منذ يوليو 15 بالمائة من 100 شاحنة يوميًا اللازمة لتلبية "الاحتياجات الإنسانية الحرجة".

لكن الأزمة التي تحدث في تيجراي امتدت إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.

أفادت الأمم المتحدة في أغسطس أن أعمال العنف في إثيوبيا تسببت في نزوح ما يقدر بنحو 4 ملايين إثيوبي ، 1.65 مليون منهم من منطقة أمهرة .

وقال شيرمان للمشرعين “ما نراه هناك مأساوي حتى الآن ، نرى 70 أو 80 ألف تيجراي فروا إلى السودان وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم. لكننا نرى ملايين التيجراي الذين يواجهون الموت من الجوع والأمراض المصاحبة”.

تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو غير مؤرخ نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية المملوكة للدولة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 ، الجيش الإثيوبي في ناقلة جند مدرعة ، على طريق بمنطقة قريبة من حدود منطقتي تيغراي وأمهرة الإثيوبية. (وكالة الأنباء الإثيوبية عبر أسوشيتد برس)

وأضاف شيرمان أن "الجثث التي رأيناها في النهر ليست سوى قمة جبل الجليد".

ونزح أكثر من 1.7 مليون شخص في تيجراي ويعتقد أن الآلاف قد لقوا مصرعهم ،و تظل الأرقام الفعلية غير معروفة .

وقال "من غير المقبول إيقاف شاحنات الغذاء. ولا أتخذ موقفا بشأن القضايا الأخرى في شمال إثيوبيا".

وأضاف "نحتاج إلى إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء إثيوبيا التي تعاني من المجاعة أو شبه المجاعة" ، واصفا تدخل إريتريا في إثيوبيا بأنه "غير مقبول".

وتابع "إذا أدى ذلك إلى إبادة جماعية كما رأينا في رواندا ، فيجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي النظر في خيارات مختلفة" حاثًا إياهم فيما تبدو إشارته إلى بحث التدخل العسكري.

قدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قرارًا في مايو يدعو حكومتي إثيوبيا وإريتريا إلى "إخراج جميع القوات الإريترية من إثيوبيا ، وجميع المتحاربين في النزاع ، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والجماعات المسلحة الأخرى لوقف كل الأعمال العدائية ".

هددت إدارة بايدن الشهر الماضي بفرض عقوبات على المتورطين في الحرب في إثيوبيا في محاولة لإقناع القادة في المنطقة بإنهاء الصراع.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبت منذ بدء الحرب.

ضغوط غير مسبوقة

وقالت مجلة مودرن دبلوماسي الدولية، إنه قد تعرضت حكومة إثيوبيا لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت عملية عسكرية في منطقة تيجراي الشمالية في نوفمبر الماضي، حيث ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن إثيوبيا تقوم بحملة تطهير عرقي في تيجراي.

و تم فرض العقوبات الأولى على إثيوبيا في أواخر مايو لاستهداف المسؤولين الإثيوبيين وكذلك بعض حلفائهم الإريتريين الذين قالت الولايات المتحدة أنهم كانوا يدعمونهم في حملتهم العسكرية.