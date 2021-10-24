محافظ أسيوط: تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجنادلة بالغنايم

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم الثلاثاء المقبل 26 أكتوبر 2021 في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.



وأكد محافظ أسيوط أن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي لافتا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة قوافل بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.



من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن القافلة التي سيتم تنظيمها في دير الجنادلة بالغنايم تأتي ضمن خطة القوافل المجانية التي تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المربين للماشية في قرى ونجوع المحافظة تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية لافتا إلى إنه يتم خلال القافلة المجانية تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين وصرف التحصينات والأدوية ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وتشخيص الأمراض وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات.