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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد توجيهات الرئيس|الفيومي: لابد من التصدي مبكرا لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بملف التعديات علي الأراضي الزراعية واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة.

 

وطالب " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة التصدي المبكر لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وذلك فور رصد أي تغيير مكاني بالمحافظات، مشيرا إلي أهمية وجود تنسيق للجهود بين المحليات ووزارة الزراعة.

 

وعن أهم مخاطر التعدي الأراضي الزراعية، لفت النائب محمد الفيومي، إلي أنها تكمن في الإضرار بالأمن الغذائي نتيجة تقليص الرقعة الزراعية، مضيفا: "الأرض الزراعية لما بيتم حفرها للبناء مبترجعش تاني لطبيعتها وبالتالي بنخسرها".

 

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن حجم المخالفات حاليا يتجه نحو الانخفاض نتيجة الجهود المبذولة من الدولة .

برلماني يطالب بتفعيل عقوبات القانون في حالات التعدي علي الأراضي الزراعية

وكيل زراعة البرلمان يوضح جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن نشاط شركة النصر للكيماويات.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن  وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لوقف هذه التعديات، حيث وجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدي وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات.

 

كما عرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان، حيث وجه الرئيس بتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة. 

 

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة في إطار جهود الدولة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث وجه السيد الرئيس بالإسراع من الانتهاء من هذه المشروعات، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ويساهم في توفيرها للسوق المحلي لدعم احتياجات المزارعين، وكذا يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية في الأراضي المستصلحة.

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