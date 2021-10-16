برلماني يطالب بتفعيل عقوبات القانون في حالات التعدي علي الأراضي الزراعية

قال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة أحرزت أهدافا كبري فيما يخص ملف العشوائيات وذلك من خلال إعداد خطة استراتيجية تستهدف القضاء عليها في زمن قياسي غير مسبوق، معقبا " ملف لم يقتحم من قبل وتحقق فيه انجازات واسعة".

وناشد " الحصي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تطبيق عقوبات قانون البناء الموحد فيما يخص مخالفات إنشاء المباني، لافتا إلي أن الدولة تولي اهتمام بالغ بملف التعديات علي الأراضي الزراعية ومجابهة البناء غير المخطط.

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلي أن تم عمل أحوزة عمرانية محددة للقري وتوابعها وذلك في إطار مواجهة كافة اشكال التعدي علي الأراضي.

وتوجه النائب، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي وذلك لجهوده الواسعة في توفير حياة كريمة للمواطنين ومنحهم العيش في بيئة عمرانية حضارية.

وكان قد جه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس المجتمعات وتطورها، بخصوص البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، اليوم "السبت": “أنا بقول الكلام ده للإعلاميين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس علوم الاجتماع والمجتمعات وتطوراتها حتى تدرس الكلام اللي إحنا فيه ده وتقول نعمل فيه إيه”.

وأضاف الرئيس متحدثًا عن التعدي على الأراضي: «كل المباني اللي بتتبني على الأراضي الزراعية عيب مين، يقولك المحليات مش قادرة»، متابعًا: «السبق بتاع التعديات كبير، وهقولكم على حاجة وتقولوا أنت بتكرر الكلام كتير ليه».

واستكمل: «بكره عشان بسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، أصل هي القضية مش قضيتي لوحدي ولا قضية الحكومة ولا قضيتكم لوحدكم، دي قضيتنا كلنا قضية دولة إذا كنتم ترغبوا في دولة ذات شأن».