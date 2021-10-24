كورس غذائي من نهال حافظ للمرأة العاملة.. فيديو

كشفت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، تفاصيل كورس غذائي يساعد المرأة العاملة على إنقاص وزنها بطريقة فعالة.

وقالت نهال حافظ خلال حوار مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" عبر قناة "صدى البلد": "المرأة العاملة بحاجة إلى السيطرة على الشهية ويتم توفير نظام غذائي لتقليل الشهية لديها في فترات العمل".

وأوضحت نهال حافظ أن الكورس الغذائي عبارة عن كبسولات غذائية وألياف اناسيليوم التي تعمل على تقليل الشهية وتمنع الفرد من تناول كميات كبيرة".

وحذرت نهال حافظ، من تناول الخبز بكميات كبيرة لأنه يزيد من إحساس الفرد بالجوع".