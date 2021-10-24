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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الجونة

أروى جودة ترد على السلوليت وأحمد السقا يدافع عن نفسه.. تصريحات النجوم لعدسة صدى البلد

النجوم مع صدى البلد
النجوم مع صدى البلد

انتهت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان لعدسة صدى البلد عدد من اللقاءات مع نجوم الفن الذين حضروا المهرجان، وتحدثوا عن أعمالهم الجديدة، واختص بعضهم صدى البلد للرد على الانتقادات التي وجهت لهم.


ريا أبي راشد

أعربت الإعلامية ريا أبي راشد عن سعادتها الكبيرة بتواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت ريا أبي راشد لـ"صدى البلد": "الجونة من أوائل المهرجانات التي أقامت فعالياتها في ظل توقف بالعالم كله بسبب كورونا".

وتابعت ريا أبي راشد: "استطاع المهرجان أن يخرج العام الماضي دورة ناجحة التزم فيها الجميع بالإجراءات الاحترازية، بعد مهرجان فينسيا، والأفلام التي تعرض هنا مميزة جدا".

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سمية الخشاب

ردت الفنانة سمية الخشاب على منتقدي إطلالات الفنانين بمهرجان الجونة السينمائي وحصر البعض الفعاليات في الإطلالات فقط.


وقالت: "إطلالات الفنانات جزء من المهرجان والمعجبين بيحبوا يشوفوا اطلالتنا وملايين بيتابعوا المهرجان علشان مبسوطين بإطلالتنا".

 

كريم محمود عبد العزيز


علق الفنان كريم محمود عبد العزيز على الفقرة الفنية الخاصة بالراحل سمير غانم التي عرضت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي تنتهي فعالياته ٢٢، ومن الشهر الجاري.


وقال كريم: "ما حدث كان يجب أن يحدث فسمير غانم نجم كبير جدا، وأصابني حالة غريبة حينما حدث العرض الخاص بفقرة فطوطة، فكنت أضحك وعنينا تدمع، لأن سمير غانم داخلنا ويجب أن يكرم في كل المحافل".


تامر حبيب

كشف السيناريست تامر حبيب عن سبب اعتذاره عن كتابة سيناريو فيلم أنف وثلاث عيون.

وقال لـ"صدى البلد": "اعتذرت عنه والسبب انني انشغلت وكان لدى مسلسل رمضاني فلم استطع آن اكتب الفيلم والشركة المنتجة كانت تريد أن تبدأ تحضيراتها".

على جانب، آخر قال السيناريست تامر حبيب في تصريحات لـ"صدى البلد" إن مشروع مسلسله مع المطرب الكبير من المفترض أنه مازال قائما، ولكن لا يعرف متى يتم تنفيذه لأن القرار ليس بيده، مؤكدا أنه لم يبدأ كتابته حتى الآن".


خالد أنور

عبر الفنان خالد أنور عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على فيلم قمر ١٤ الذي عرض أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بحضور أبطاله.


وقال خالد أنور: "سعيد جدا برأي من شاهد الفيلم والقاعة كانت ممتلئة جدا والجميع كان متحمس للعمل وأعجبهم".


وحكى كواليس مشاركته في العمل وقال": الفيلم اعتبره مغامرة، خاصة ان القصة غريبة عن الناس قليلا، وقد يكون هناك عدد من الجمهور لا يتفق مع وجهة نظر الشخصية في الفيلم، وفي النهاية استمتعت بالعمل مع المخرج الرائع هادي الباجوري".


محمد دياب

كشف المخرج محمد دياب تفاصيل فيلمه الجديد أميرة الذي يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالاردن كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد انه مستوحى من أحداث حقيقية.

 


اروى جودة

تعرضت الفنانة أروى جودة للانتقاد من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا بعد إطلالتها مساء السبت الماضي بـ مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا بفتحة جانبية، وظهرت ساق أروى جودة وبها "سليوليت"، دهون تحت الجلد، وهو الأمر الذي علق عليه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردت الفنانة أروى جودة على تلك الانتقادات من خلال ضدى البلد، وقالت: "أنا أعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أر نفسي احلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض ان العب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا اطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هى شخصيتنا.

وتابعت: "لم يهزني ما حدث واذا قيل لي هذا الكلام الذي حدث اليوم من سنتين كنت اتكسرت".

 


ثراء جبيل

علقت الفنانة ثراء جبيل على إعلان عدد من النجوم تبرعهم بأعضائهم وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين وذلك أثناء تواجدها بمهرجان الجونة السينمائى.


وقالت ثراء جبيل في تصريحات لـ "صدى البلد": “منذ أن كان عمري ١٤ عاما وانا افكر في هذا الأمر قبل ان يظهر بين النجوم”.


درة


علقت الفنانة درة على إعجاب الجمهور بإطلالتها دائما ووصفها بأيقونة الموضة وخاصة بعد ما ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.


وقالت درة في تصريحات لـ "صدى البلد": “سعيدة ويشرفني أن أكون أيقونة الموضة كما يقول الجمهور، لأنني أحب الذوق والموضة وانبهر بنجمات الزمن الجميل وملابسهم، وسعيدة جدا أني أكمل مسيرتهم التي بدأوها”.


أحمد السقا


كشف الفنان أحمد السقا عن موعد طرح فيلمه العنكبوت في دور العرض، بعد سلسلة من التأجيلات تعرض لها العمل.

وقال أحمد السقا لـ"صدى البلد": “العمل من المقرر أن يطرح في موسم نصف العام واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، والتأجيلات التي حدثت للعمل كانت بسبب كورونا”.

وعلق أحمد السقا على تصريحاته التي تسببت في شن حملة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر لـ "صدى البلد: “فوجئت بحملة ضدي وأنا في الأصل كنت أتحدث عن التقنيات ودور العرض ولا انتقص من أفلام عظيمة قدمها كبار الفنانين، ولا أجرؤ أن أنتقص من هذا الجيل، وقدرات الناس كانت أعلى ولكن لم يكن هناك الإمكانيات”.


 


الهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي أنها منبهرة بالعمل الذي شهده محيط مسرح البلازا بعد الحريق الذي نشب قبل يوم واحد من الافتتاح.

على جانب أخر قالت إلهام شاهين في تصريحات لـ موقع صدى البلد: لم أسطيع متابعة ردود الأفعال على تصريحاتي بخصوص التبرع بالأعضاء، ولكن بعض الأصدقاء نقلوا لي بعض مما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت: كل واحد حر، لقد اتخذت هذا القرار بنية الخير، وقد أكد عدد من الشيوخ قيمة هذا الفعل ومدى نفعه.


أحمد مجدي


قال الفنان أحمد مجدي لـ"صدى البلد"، انهم انتهوا من فيلم “2 طلعت حرب” وتم بيعه لإحدة المنصات الإلكترونية وسيعرض قريبا، كما أنهم يخططون لرحلة لعدد من المهرجانات.

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