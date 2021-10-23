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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| زوجة حسن أبو الروس تكشف حقيقة الطلاق.. سعر خرافي لـ فستان ريا أبي راشد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت كشف زوجة حسن أبو الروس عن حقيقة الطلاق، والسعر الخرافي لـ فستان ريا أبي راشد ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

مفيش بطانة| سعر خرافي لـ فستان ريا أبي راشد في الجونة السينمائي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية حول الإعلامية ريا أبي راشد ، بعدما ظهرت في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي - أمس الجمعة 22 أكتوبر - بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أحمر شفافا، ومكشوفا من الأمام.

وتساءل البعض عن إطلالة ريا أبي راشد، التي كانت بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، ويبلغ سعر الفستان ما يقرب من 72 ألف جنيه مصري. 

 

كلنا فى ضهرك وبنحبك.. زوجة حسن أبو الروس تنفي شائعة انفصالهما

حرصت غادة والي، زوجة الفنان الشاب حسن أبو الروس، على نفي شائعة انفصالهما، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الرسائل والصور التي شارك أبو الروس  خلال الفترة الأخيرة.

 

عشت معه 50 سنة.. ميمي جمال: وفاة حسن مصطفى أثرت فيا بشكل كبير

أكدت الفنانة القديرة ميمي جمال ان وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى أثرت عليها  نفسياً بشكل كبير .

وتابعت الفنانة القديرة ميمى جمال : حسن مصطفى هو عشرة عمرى  ، فلم أتزوج رجل غيره ، وعشت معه حياة زوجية لمدة 50 عاماً ، لذلك فقد شعرت بعد وفاة بصدمة شديدة ، لذا لم أكن قادرة على الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى ، وأخدت وقت طويل حتى أتمكن من العودة .

 

جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة في حفل عيد ميلاد

نشرت جنا عمرو دياب عدة صور وفيديوهات لها مع اصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وتعرضت جنا، ابنة الهضبة عمرو دياب، لسيل من الانتقادات، بسبب إطلالتها الجريئة في إحدى حفلات عيد الميلاد، التي شاركت صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «حظيت بأفضل ليلة.. عيد ميلاد سعيد».

 

أتمتا حفظ القرآن الكريم.. حقيقة الصورة المتداولة لـ ابنتي عبلة كامل

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد ظهور حساب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ينتحل شخصية الفنانة عبلة كامل ، وينشر صورًا ومعلومات مغلوطة عنها وعن عائلتها.

 

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

علم صدى البلد أن هناك مشكلة قد حدثت بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت المشكلة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على انستجرام ؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني.

واعقب ذلك حدوث مشاجرة بينهما كبيرة على شاطئ الفندق ليلا؛ حيث ارتفع صوتهما وحاول البعض تهدئة الأمور.

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