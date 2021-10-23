جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة في حفلة عيد ميلاد

نشرت جنا عمرو دياب عدة صور وفيديوهات لها مع اصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وتعرضت جنا، ابنة الهضبة عمرو دياب، لسيل من الانتقادات، بسبب إطلالتها الجريئة في إحدى حفلات عيد الميلاد، التي شاركت صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «حظيت بأفضل ليلة.. عيد ميلاد سعيد».

وتفاعل مع جنا عمرو دياب عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

عيب كدا ، بابا عارف ، قمر.

يذكر ان جنا عمرو دياب كشفت عن تفاصيل معاناتها مع متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ما يعرف بمرض ADHD الذي تسبب في طردها من المدرسة التي ألحقت بها في لندن.

ونشرت جنا عمرو دياب منذ أيام على حسابها بتطبيق انستجرام لأول مرة بيانا لها حول إصابتها بمتلازمة فرط الحركة، وهاجمت مدرستها لعدم تفهمهما لحالتها الصحية التي يترتب عليها قصور في واجباتها المدرسة وأنشطتها الحياتية ودرجات الاختبارات.

وقالت جنا عمرو دياب في حوار لها مع برنامج ET بالعربي، إنه تم تشخيص حالاتها بمرض ADHD بعد عامين من طردها من المدرسة، وأشارت إلى معاناتها كثيرا مع التحصيل العلمي وحصولها على درجات سيئة رغم محاولاتها القوية للدراسة والمذاكرة.

وأكدت جنا أنها تجد صعوبة في الجلوس والتركيز بسبب أعراض المرض الذي قد يصل أحيانا إلى ما يعرف بـ "اضطراب الهلع" و"اضطراب القلق"، ومعاناتها مع النسيان كثيرا.

وقالت جنا إنها بسبب هذا التوتر تتحدث كثيرا وهو ما سبب لها مشاكل في الصوت، وينتج عنه حدوث عقد في أحبالها الصوتية وتورمها وخسارة صوتها لبعض الوقت.

وتحدثت جنا عمرو دياب عن دعم والدتها زينة عاشور لها، وتفهمها لأعراض المرض الذي تعاني منه، الذي يدفعها أحيانا إلى نسيان مواعيد معها وتجاهل الآخرين دون قصد.

وعقب نشر البوست على انستجرام، تلقب جانا عدة مكالمات من والدها عمرو دياب الذي أكد على فخره بها، وتفهمه لما تمر به، مشيرا إلى أنها فخورة بوجودهما كآباء في حياتها.