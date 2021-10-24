أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا ، وذلك يوم الجمعة المقبلة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021 حتى تاريخه 258 مسجدًا ، منها 231 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 27 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر
2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم
3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية
4. الشلح – الملاك – أبو حماد
مديرية أوقاف البحيرة
5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت
مديرية أوقاف القليوبية
7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر
8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب
مديرية أوقاف المنيا
9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط
مديرية أوقاف المنوفية
10. السلام – جريس – مركز أشمون
مديرية أوقاف أسوان
11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
1. سيدي خميس – شبين الكوم
الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة.. الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا ، وذلك يوم الجمعة المقبلة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021 حتى تاريخه 258 مسجدًا ، منها 231 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 27 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي: