نصر علام: إثيوبيا تستغل الوقت وتحاول فرض الأمر الواقع على مصر

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إنه لا أحد يستطيع التعدي علي مياه المصريين، لافتا إلي أن التصريحات الإثيوبية لا تبشر بخير.

وتابع علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج" صالة التحرير"،:"اثيوبيا تستغل الوقت وتحاول فرض الأمر الواقع علي مصر".



وفي سياق آخر، أوضح نصر علام أن الدولة المصرية انتهجت سياسة تحلية المياه للشرب في المدن الساحلية لتغذية تلك المدن والتوسعات بها، لافتا إلي أن تحلية المياه جزء من استراتيجية مصر القومية للتعامل مع أزمة المياه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "ًصدي البلد"،:" المياه التي تستخدم في العادات السيئة هي مياه معالجة، بمعني أن كل متر مكعب من المياه مصروف عليه أكثر من جنيه وهذا يشكل مبالغ هائلة وعبئا على ميزانية الدولة.

وأشار إلي أنه لا بد من الحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استخدامها مثل ما يحدث في غسيل السيارات ورش المياه في الشوارع وغيرها من العادات السيئة في استخدام المياه.