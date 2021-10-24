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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة السياحة تكشف تفاصيل تعديل مواعيد إغلاق المحلات والمنشآت فى الشتاء

صدى البلد

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة تحترم قرار مواعيد الإغلاق، لافتا إلي أن طلبات المنشآت السياحية والفندقية سيتم عرضها علي اللجنة الوزارية للسياحة.

وأوضحت شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، :" سيتم النظر في مدي التأثير علي المنظومة السياحية في حالة وجود تأثير كبير جراء مواعيد الإغلاق".

وأشارت إلي أنه سيتم المقارنة بين السلبيات والإيجابيات ويتم اتخاذ قرار بناءً على هذا الأمر؛ حتى تؤخذ هذه الأشياء في الحسبان ويتم التقييم بناءً عليها.


ولفتت إلى أن السياحة لها عائد كبير على الدخل القومي، ولا بد أن يقدر الناس دعم الدولة للسياحة.
 

صالة التحرير غادة شلبي وزير السياحة والاثار المنشات السياحية المنظومة السياحية عزة مصطفي

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