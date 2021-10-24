بسبب مواقيت الصلاة.. عبدالله النجار مهاجما شيخا بأستراليا: يحتاج لعلاج نفسي

هاجم الدكتور عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، الشيخ مصطفى راشد، إمام أحد المساجد في أستراليا بسبب لتصريحاته الأخيرة التي شكك فيها في مواقيت الصلاة والصيام ومولد النبي وغيرها من الأمور الخاصة بالعبادات.

وقال “النجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدي البلد"، “المدعو مصطفى راشد يلجأ للآراء الشاذة، ومبدأ خالف تُعرف”، محذرا الناس من هذه الآراء الضالة.

وأشار إلى أن من يسمى بمصطفى راشد يحتاج إلى علاج نفسى وإصلاحه من الأمور المتعذرة والصعبة ويجب على المسلمين الإعراض عن هذه الأمور.