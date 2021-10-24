عبد الله النجار يبيح نقل أعضاء الخنزير إلي جسم الإنسان

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية إنه يجوز زراعة عضو من الخنزير قياسا على حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير وتحريم الخنزير يخص الطعام والعضو إذا التحق بالإنسان فيأخذ حكم الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان.

وهاجم الدكتور عبد الله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية، الشيخ مصطفى راشد إمام أحد المساجد في أستراليا وذلك لتصريحاته الأخير والتي شكك فيها في مواقيت الصلاة والصيام ومولد النبي وغيرها من الأمور الخاصة بالعبادات.

وقال عبد النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد": "المدعو مصطفى راشد يلجأ إلى الآراء الشاذة ومبدأ خالف تعرف محذرا الناس من هذه الآراء الضالة والتافهة.

وأشار إلي أن من يسمى بمصطفى راشد يحتاج إلى علاج نفسى وإصلاحه من الأمور المتعذرة والصعبة ويجب على المسلمين الإعراض عن هذه الأمور.