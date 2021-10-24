أفضل الطرق للمذاكرة وتحصيل فصل دراسي فعال .. ومدير مستشفى عزل يقدم نصائح للطلاب لمواجهة كورونا

أفضل الطرق للمذاكرة وتحصيل فصل دراسي فعال

مدير مستشفى عزل يقدم نصائح للطلاب من أجل مواجهة كورونا

زراعة عين شمس: أوشكنا على الانتهاء من تطعيم الطلاب بلقاح كورونا



قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن كل مرحلة تحتاج إلى مجهود بشكل مختلف عن الأخرى، موضحا أن فترة الثانوية العامة تحتاج إلى عدد ساعات كثير للمذاكرة بخلاف المرحلتين الابتدائية والإعدادية .

وأكد شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه لابد من فترات راحة للأطفال أثناء فترة المذاكرة لأنها تساعد على التركيز أكثر في المذاكرة وفترات الراحة تجعل الأبناء أكثر نشاطا وحيوية، منوها بأنه من الضروري تأهيل بيئة مناسبة.

وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال: "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأكد أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محددا بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب في الصباح الباكر ولكن في ايام الدراسة قبل النوم مباشرة .

ولفت إلى أهمية حضور الطلاب لمدارسهم ، فالطالب يستطيع -بحضوره الدائم في المدرسة- فهم شخصية وطبيعة أساتذته، ومنها يستطيع الإجابة في الامتحانات وفق ما يتوقعه الأساتذة من إجابات، كما أن وجود الطالب يساعده على فهم الإجابة المفضلة للأستاذ".

كشف الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا، عن نصائح للطلاب بعد عودة الدراسة مرة أخرى، للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم ومنع إصابتهم بفيروس كورونا.



وأضاف خلال تصريحات لـ صدي البلد: لابد من التهوية الجيدة داخل قاعات المحاضرات والفصول بالمدارس واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وقدم مدير مستشفي العزل عدة نصائح للطلاب للحفاظ علي سلامة كافة الطلاب وهي كالاتي :

_عدم تناول زجاجات المياه بين الطلاب

_الحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة

_ الحصول علي لقاح كورونا لطلاب الجامعات

_ عدم تناول الأدوات بين الطلاب

وقدم الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس نصائح لتقوية المناعة منها:

_الثوم:

يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن:

غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ممارسة الرياضة بشكل يومي

_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

_تناول البيض والجبن

_تناول المكسرات بأنواعها

_التوقف عن التدخين

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية كثفت استعدادها للعام الدراسي بحزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف عميد زراعة عين شمس، أن الكلية تستقبل أكثر من ٣٠٠ طالب يوميا ، في مركز تلقي اللقاح، ويتم ذلك من خلال حملة جامعة عين شمس لتلقي جميع طلابها لقاح كورونا .

وأوضح خلال تصريحاته لـ “صدي البلد"، أن الكلية أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب في أسرع وقت .

وأضاف عميد كلية الزراعة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

وأشار إلي ضرورة التزام الجميع بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.

وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية بالإضافة إلي متابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.