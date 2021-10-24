بعد هاتريك في شباك اليونايتد .. 8 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بحضور رونالدو

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع اللاعب المصري محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح بعد نهاية لقاء مانشستر يونايتد:

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خلال 10 مباريات متتالية.. ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) ودوفان زاباتا (يناير 2019) وروبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

- محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في 3 زيارات متتالية على ملعب أولد ترافورد

- ‏محمد صلاح أول لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد منذ "18 عاماً" عندما حقق ذلك الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد في أبريل 2003 ضمن دوري الأبطال.

- أصبح محمد صلاح أفضل هدّاف إفريقي برصيد (107) أهداف في تاريخ الدوري الممتاز، متفوّقاً على ديديه دروغبا الذي سجل (104).

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات خارج الديار بالبريميرليج منذ سام رايبولد في 1902

- رفع صلاح رصيده من المساهمة في الأهداف مع ليفربول في البريميرليج، منذ وصوله للريدز في صيف 2017، إلى 143 هدفًا.

- يتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، برصيد 10 أهداف، متقدما على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف.

- صلاح هو أول لاعب يسجل ثلاثية في ملعب «أولد ترافورد» منذ أكثر من 18 عامًا، منذ أن سجل الظاهرة البرازيلي رونالدو هاتريك لصالح ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في أبريل 2003 بدوري أبطال أوروبا.