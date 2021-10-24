عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هاتريك في شباك اليونايتد .. 8 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بحضور رونالدو

صدى البلد

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع اللاعب المصري محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح بعد نهاية لقاء مانشستر يونايتد:

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خلال 10 مباريات متتالية.. ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد كريستيانو رونالدو (أبريل  2018) ودوفان زاباتا (يناير  2019) وروبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

- محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في 3 زيارات متتالية على ملعب أولد ترافورد

- ‏محمد صلاح أول لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد منذ "18 عاماً" عندما حقق ذلك الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد في أبريل 2003 ضمن دوري الأبطال.

- أصبح محمد صلاح أفضل هدّاف إفريقي برصيد (107) أهداف في تاريخ الدوري الممتاز، متفوّقاً على ديديه دروغبا الذي سجل (104).

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات خارج الديار بالبريميرليج منذ سام رايبولد في 1902

- رفع صلاح رصيده من المساهمة في الأهداف مع ليفربول في البريميرليج، منذ وصوله للريدز في صيف 2017، إلى 143 هدفًا.

- يتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، برصيد 10 أهداف، متقدما على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف.

- صلاح هو أول لاعب يسجل ثلاثية في ملعب «أولد ترافورد» منذ أكثر من 18 عامًا، منذ أن سجل الظاهرة البرازيلي رونالدو هاتريك لصالح ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في أبريل 2003 بدوري أبطال أوروبا.

ترشيحاتنا

في أول أسبوعين من العام الدراسي|ضبط 12 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المخدرات

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

للعام الثاني على التوالي.. اختيار أستاذ بـ علوم الأزهر بأسيوط من أفضل علماء العالم

هارتك محمد صلاح في مانشستر يونايتد..الكاف لـ الفرعون:ننتظر تألقك وليس لدينا صور لاضافتها

إخماد حريق في جراج شركة النيل لحليج الأقطان بالغربية

بسبب تغير المناخ.. تحذيرات من انهيار أمن واستقرار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

بعد هاتريك في شباك اليونايتد .. 8 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بحضور رونالدو

هاتريك وأسيست للفرعون..محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح اليونايتد بخماسية في حضور رونالدو

الصحة تكشف أبرز الأعراض على متلقي لقاح كورونا

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

هاتريك محمد صلاح.. ملخص أهداف مانشستر يونايتد وليفربول 0-5| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

تدريبات جوية نوعية بين مصر واليونان.. تفاصيل

فيديو

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

تنفيذ رمايات.. تواصل فعاليات التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب ــ 1

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ