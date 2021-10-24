عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

احتضان شباب الباحثين ليكونوا قادرين على المنافسة في السوق التجارية.. معهد بحوث الإلكترونيات يدعم طلاب الجامعات.. وهذه فرص التدريب به  

صدى البلد

تعاون مع جامعات ودعم مشروعات التخرج للطلاب
التشريعات الجديدة تدل على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية

 

استطاعت المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثبات نجاح كبير على مدار الفترة الماضية ، على رأسها معهد بحوث الإلكترونيات، والذي استطاع أن يقدم الدعم لطلاب الجامعات وصغار الباحثين.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات، إن المعهد يدعم الباحثين بوجه عام، مثل الدعم في النشر الدولي حيث يساعدهم في تكاليف النشر ويساعد في تكاليف الأبحاث والنماذج الأولية لأبحاثهم، بينما الشباب يتوفر له الكوادر التي تساعده في عملية التسويق ويكون مكانا تحتضن به ما يزيد عن سنتين وتفتح له باب المعامل الموجودة لدي المعهد بحيث يكون قادرا على أن يعمل على قياسات للمخرجات البحثية لديه، وبالتالي يتم احتضان شباب الباحثين من الخارج حتى يتمكنوا من الوقوف على ارجلهم ويكونوا قادرين على المنافسة في السوق التجارية.


وأضافت "عبدالقادر" في تصريح خاص "صدى البلد " أن الفترة الماضية تم التركيز على اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات التي تعمل في نفس المجال على سبيل المثال الهيئة العربية للتصنيع ، لأنها تعمل في نفس المجال الذي نعمل به فهي الذراع الأكبر لهذا المجال كما أن هناك تعاونا صادقا مع هيئة الإنتاج الحربي وتعاونا مع المعاهد والمراكز البحثية ومعهد بحوث البترول والاستشعار عن بعد، مشيرة إلى أن التعاون ليس مجرد بروتوكول يكتب انما تعاون على ارض الواقع كما أن هناك تعاونا مع جهات أخرى مثل دولة كوريا ومعهد التنمية بجنوب كوريا لوضع رؤية للمدينة العلمية كما أن هناك تعاونا مع احدى المنظمات الموجودة بالبيئة في مجال النفايات الإلكترونية. 


واستكملت : " نعقد حاليا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ومركز تجاري للعمل في الملف الخاص بالنفايات الالكترونية فيوجد تعاون الى جانب ذلك مع شركات خاصة في مجال المنتجات النسيجية".
 

txt

وزير التعليم العالي يهدي رئيس جامعة حلوان السابق درع المجلس الأعلى

txt

توعية 3 ملايين طالب بالقضية السكانية.. وزير التعليم العالي يوجه بمُشاركة الجامعات في "حياة كريمة"

وأوضحت: " نحن في عصر ذهبي لما يشهده البحث العلمي في مصر حاليا من قبل الجهات السياسية كما يوجد اهتمام من الوزير شخصيا بمعهد بحوث الإلكترونيات فلا يمر شهر على وزير التعليم العالي دون أن يكون موجودا في المعهد للاطلاع على كافة تقارير التي تخص أنشطة المعهد" .
 

وأشارت إلى أن الأمر لا يتوقف عند ذلك فهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومن الوزير لكي يظهر قانون حوافز العلوم والابتكار والذي يسهل للمراكز البحثية أن تنشئ شركات وتحضن باحثين من الداخل والخارج وصدور التشريع يكون برفع مذكرة من  الوزير لرئيس الوزراء أو القيادة السياسية بوجه عام .
 
وتابعت: " صدور ودعم التشريعات من الوزارة هام جدا وهناك متابعة وحل جميع التحديات التي تواجهنا فهناك تسهيلات على أرض الواقع وليس مجرد تقارير، كما أن الوزارة تقوم بدورها على اكمل وجه وآخر جائزة كأفضل موقع فذلك تحفيز من الوزارة للمراكز البحثية ، ما يدل على الاهتمام وذلك ضمن قدرتنا على التحول الرقمي".

 

وزارة التعليم التعليم العالي الاستشعار عن بعد الهيئة العربية للتصنيع البحث العلمي وزارة التعليم العالى جامعة حلوان

موضوعات متعلقة

أبرزها المتعلق بـ كورونا.. 6 قرارات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: اعتماد معايير جهات التدريب لطلاب السنة السادسة بكليات الصيدلة

الأعلى للجامعات يعلن تفاصيل مقترح إنشاء مراكز لتنمية مهارات الخريجين

تدريب 82 ألف طالب.. الأعلى للجامعات يستعرض تقارير مشروع مودة

الأعلى للجامعات ينسق مع الآثار تيسير زيارة الأماكن الأثرية للطلاب الوافدين

وزير التعليم العالي يهدي رئيس جامعة حلوان السابق درع المجلس الأعلى

توعية 3 ملايين طالب بالقضية السكانية.. وزير التعليم العالي يوجه بمُشاركة الجامعات في "حياة كريمة"

وزير التعليم العالي: رفع المقررات الدراسية عبر المنصات الرقمية للتيسير على الطلاب

ترشيحاتنا

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

تعرف على حكام مباراتي "الأهلي - الإسماعيلي" و "الزمالك - إنبي" في افتتاح الدوري

في ذكرى وفاته.. نجيب سرور الشاعر الذي حارب الجميع

مريم حسين لـ نزار الفارس: سعد لمجرد أفضل من محمد رمضان وأنا مش زي رانيا يوسف

طالبان تعلق على تصريحات بوتين بشأن إمكانية رفعها من قائمة الإرهاب

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

عظام أسماك وأصوات أشباح ودم..حكاية دجال منشأة ناصر مع المطلقات لمدة اعوام

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ