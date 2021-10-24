جهاز حماية المستهلك: حل أزمة الأوفر برايس خلال الربع الثاني من 2022

قال الدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قضية ارتفاع الأسعار بشكل عام سواء بالنسبة للسيارات أو غيرها مرتبطة بفكرة العرض والطلب.



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة" أن سوق السيارات حاليا في مصر والعالم يواجه أزمة في نقص المعروض من أشباه الموصلات المستخدمة في التصنيع.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن بعض تجار السيارات يمارسون تلاعب في الأسعار ويقدمونها بأعلى من قيمتها السوقية.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه من المتوقع حل مشكلة ظاهرة الأوفر برايس خلال الربع الثاني من عام 2022، مضيفا أن مشكلة نقص إمدادات أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع السيارات في طريقها للحل.

