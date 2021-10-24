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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالا بيومها العالمي.. وزارة الخارجية تضيء مبناها بحروف الامم المتحدة |صور

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أضاءت وزارة الخارجية مبناها الواقع على كونيش النيل في القاهرة، مساء اليوم "الأحد"، بالحروف الأولى من اسم منظمة الامم المتحدة؛ احتفالاً بـ يوم الأمم المتحدة ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية.

 

وأفادت وزارة الخارجية وفقا لبيان لها بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، بأن مصر تؤكد على إيمانها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز ركائز السلام والاستقرار في العالم، والعمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أهداف التنمية المُستدامة.

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ويوم الأمم المتحدة هو يوم عالمي يحتفل به منذ عام 1947، في الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام، في ذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة.

 

ويستهدف الاحتفال بهذا اليوم، كسب دعم شعوب دول العالم ولتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة. 

 

وفي عام 1971، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2782، والقاضي بإعلان يوم الأمم المتحدة عيدا عالميا، وأوصت الدول الأعضاء بالاحتفال به. 

 

ويعتبر يوم الأمم المتحدة جزء من أسبوع الأمم المتحدة الذي يمتد من يوم 20 إلى 26 أكتوبر من كل عام. 

مصر الخارجية الأمم المتحدة شكري

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