20 أزهريا ضمن قائمة الأفضل في العالم.. جمعة سند: نشرت 110 أبحاث عن المواد النانومترية.. وخالد مخيمر: أعددت أبحاثا علمية محاكاة لعلاج أمراض السرطان والجلطات

جامعة ستانفورد تختار 20 أستاذا من جامعة الأزهر كأفضل علماء العالم

جمعة سند ..أزهري ضمن أفضل 20 عالما في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية

من أفضل علماء العالم.. أزهري نشر 110 أبحاث عن المواد النانومترية

للعام الثاني على التوالي.. اختيار أستاذ بـ علوم الأزهر بأسيوط من أفضل علماء العالم

عصام شعبان: جامعة الأزهر بأسيوط بها كوادر متميزة في الفيزياء

خالد مخيمر: أعددت أبحاثا علمية محاكاة لعلاج أمراض السرطان والجلطات



أظهرت النتائج الإحصائية في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام زيادة في عدد علماء جامعة الأزهر الذين شملهم تقرير هذا العام قدرها 100 % عن العام الماضي.

وتضمن تقرير ستانفورد الأمريكية 20 عالما من جامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم.

وحاور موقع صدى البلد، عدد من علماء الأزهر المصنفين كأفضل علماء العالم:

الدكتور جمعة سند أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية



في البداية، قال الدكتور جمعة سند، أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، لصدى البلد، إنه ولد في عام 1984م ، ويعمل أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، وحصل على بكالوريوس كلية العلوم في العلوم الكيميائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في تخصص المواد النانومترية 2012 ثم الدكتوراه في المواد الحديثة لتطبيقات الطاقة من ماليزيا 2015 في عامين ونصف بإنتاج علمي منقطع النظير.

حضل الدكتور جمعة سند، أكثر من مؤتمر دولي بمصر وماليزيا واليابان، وحصل على برائتين اختراع في مجال المكثفات فائقة السعة المحضرة من تدوير النفايات.

كما حصل على جائزة أفضل العلماء الشباب العرب لعام 2018 ، وجائزة عبادة الدولية 2021 من أكاديمية العلوم الإفريقية ودار النشر الطبيعية .

حصل جمعة سند، على 13 جائزة علمية وميداليات ذهبية وفضية ، من عدد من دول العالم ، وحصل على درجة الدكتوراه من دولة ماليزيا عام 2015 في تخصص نادر وحديث ، وهو تصنيع المواد النانو مترية لتطبيقات الطاقة.

وذكر الدكتور جمعة سند ، أن تصنيف جامعة استانفورد يعتمد على عدد البحوث المقدمة من الباحث ، وجودة البحوث والاستشهادات المرجعية لهذه الأبحاث ، والتحكيمات العلمية من الباحث على الباحثين الآخرين

وقال جمعة سند، إنه نشر حتى الآن إجمالي 110 بحث دولي، من بينهم 98 بحث دولي مصنفين في تصنيف اسكوباس ، وهذه الأبحاث هي التي أدخلتني في تصنيف جامعة ستانفورد.



وأشار إلى أنه تم الرجوع أعماله المنشورة كاستشهاد مرجعي أكثر من 530 مرة، وهذه الأرقام حتى إن وجد ما هو أكبر منها إلا أنها مقارنة بالسن كبيرة وفريدة.

وتحدث الدكتور الأزهري، عن أعماله البحثية، قائلا إنها تركزت على تحضير مواد نانومتيرية حديثة ذات خصائص تمكنها من تطبيقات الطاقة تحديدا تخزين الطاقة (المكثفات فائقة السعة) كما ركز على إيجاد مصادر رخيصة الثمن لهذه المواد وبالفعل استطاع تحضير مركبات المنجنيز النانوى بإعادة تدوير البطاريات الجافة التالفة.

كما تم تحضير الكربون النانوي من مصادر نباتية مثل اوراق النخيل والمخلفات النباتية الأخرى وكل من هذه المواد النانوية تم تطبيقه كأقطاب لصناعة مكثفات فائقة السعة تستخدم فى تخزين الطاقة الكهربية وقد ثبت كفائتها العالية مما أهل الأبحاث أن تنشر فى دوريات عالمية مثل مجلة Dalton Trans تتبع دار النشر البريطانية (رابطة الكيمياء الملكية) وغيرها من دوريات السيفير وشبرنجر-نيتشر.

وتابع: نظرا للأهمية التطبيقية لأعماله البحثية تألهت للحصول على جائزة أفضل عالم شاب تحت سن 40 سنة على مستوى البلدان العربية من قبل الأكاديمية العالمية للعلوم وبالفعل حصل عليها.

الدكتور عاطف الطاهر أستاذ الفيزياء النووية



واُختير الدكتور عاطف الطاهر أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، من أفضل علماء العالم، للعام الثاني على التوالي، ضمن تصنيف جامعة ستانفورد.

وقال الدكتور عاطف الطاهر، في تصريح لصدى البلد، إن تصنيف جامعة ستانفورد، بدأ منذ العام الماضي 2020 وفيه تم اختيار أعلى أساتذة في العالم تأثيرا في البحث العلمي والنشر الدولي ، واختارت جامعة ستانفورد العام الماضي خمسة من كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط وأنا كنت من بينهم، منوها بأن العدد زاد العام الحالي ووصل إلى 7 علماء من الكلية نفسها ضمن أفضل علماء العالم.

وأكد عاطف الطاهر، أن قسم الفيزياء في كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، يعتبر من أفضل أقسام الفيزياء في مصر، فعلمائه سنويا يتم اختيارهم من أفضل علماء العالم.

وأضاف، أنه حصل على جائزة الدولة للهيئات والأفراد عام 2011، وهو عضو في اللجنة الدائمة للفيزياء والإشعاع في الطاقة الذرية، ومؤسس لمجلة علمية في الفيزياء النووية.

وأشار إلى أن معايير جامعة ستانفورد لاختيار أفضل علماء العالم، يعتمد على عدد الأبحاث الدولية المنشورة بالإضافة إلى عدد الاستشهادات بهذه البحوث، منوها أنه قدم 140 بحث دولي ، منشور في مجلات متخصصة في الفيزياء الإشعاعية النووية.

وأكد أن هذا التصنيف ليس فيه فائدة مادية، ولكن الفائدة الأكبر في الناحية المعنوية، فهو يعمل على تحفيز كل الباحثين للإدراج في هذا التصنيف، ويستشهد الباحثين في دول العالم بالأبحاث المنشورة.



ولفت إلى أن مجال تخصصي هو العمل على تقنية استخدام التقنيات النووية في التحليل العناصري، فأنا أقوم باستخدام بعض التقنيات النووية في التحليل العناصري للخامات الطبيعية الموجودة في مصر ومعرفة جدواها الاقتصادية ، وعمل قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال، مؤكدا أن مصر بها خامات طبيعية بشكل كبير جدا ذات قيمة اقتصادية، مثل العناصر الأرضية النادرة، والتي لها تطبيقات في كل الصناعات.

وتطرق في حديثه إلى إشرافه على 19 رسالة ماجستير ودكتوراه في أكثر من جامعة بمصر، كما شارك في مشاريع بحثية مع معهد دوجنة في روسيا، تعمل على نقل تكنولوجيا النووية إلى مصر، لطلاب الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه فيها.

الدكتور عصام شعبان رئيس قسم الفيزياء



وأعرب العالم القدير الدكتور عصام شعبان، رئيس قسم الفيزياء بكلية علوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سعادته باختياره ضمن قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، التي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، وضمت الأسماء 20 عالمًا من علماء جامعة الأزهر في المجالات الطبية والطبيعية، والاجتماعية.

وقال «شعبان» في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه للعالم الثاني على التوالي يكون ضمن هذا التصنيف العالمي، مؤكدًا أن قائمة العام الماضي في التصنيف ضمت 5 علماء من قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، وهذا العام ضمت القائمة أيضًا 5 من نفس القسم، وهذا يؤكد أن الجامعة متطورة وفيها كوارد علمية متميزة.

وأضاف: أن كلية العلوم فرع جامعة الأزهر بأسيوط فيها كوادر رائعة وتوجد العديد من البعثات العلمية التي تشرف مصر في الخارج في مجال العلوم، ويوجد في الكلية أفضل معامل على مستوى الجمهورية.

وأشاد العالم الأزهري، بمجهود أكاديمية البحث العلمي، منوهًا بالتطور الكبير الذي تشهده في هذه الفترة، متمنيًا أن تكون مصر أفضل دولة في العالم في جميع المجالات.

الجوائز والمنح

1- منحة من الحكومة المجرية للحصول على الدكتوراه فى الفترة من 2000 إلى 2004

2- حصل الأستاذ الدكتور عصام على جائزة الدولة للأفراد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2012

3- ورد اسم الأستاذ الدكتور عصام في تقرير جامعة ستامفورد ضمن 2 % من أبرز العلماء في تخصصاتهم على مستوى العالم الصادر في أكتوبر 2020.

4- حصل الأستاذ الدكتور عصام على ثلاث جوائز للتميز العلمي من جامعة الأزهر

5- جائزة سلطانة نهار في الفيزياء للتميز البحثي 2021 من جامعة الأزهر

6- ورد اسم الأستاذ الدكتور عصام في تقرير جامعة ستامفورد ضمن 2 % من أبرز العلماء في تخصصاتهم على مستوى العالم الصادر في أكتوبر 2021 للمرة الثانية على التوالى

7-مدير المجلة الدولية للافاق الجديدة فى الفيزياء.

8- محكم فى أغلب المجلات الدولية لعلوم المواد والأفلام الرقيقة

الدكتور خالد سعد مخيمر وكيل كلية العلوم

أعرب العالم القدير الدكتور خالد سعد مخيمر، وكيل كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، عن سعادته باختياره ضمن قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، التي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، وضمت الأسماء 20 عالمًا من علماء جامعة الأزهر في المجالات الطبية والطبيعية، والاجتماعية.

وقال «مخيمر» في تصريح لـ«صدى البلد»، إن نتائج هذا التقرير المُنصف الذي يعزز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علماء وباحثي جامعة الأزهر في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدًا أن الجامعة بها نماذج من العلماء مشرفة ومضيئة محلياً وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن اختياره جاء نتيجة مجهود لمجموعة من الأبحاث العلمية تم نشرها في مجلات دولية، وهي مؤثرة في مجال التخصص -ميكانيكا الموائع الحيوية -على مستوى العالم.

وأوضح العالم الأزهري، أنه مختص في علم ميكانيكا الموائع الحيوية، هي دراسة كل من تدفق الغاز والسائل داخل أو حول علم الأحياء الكائنات الحية، غالبًا ما تتم دراسة مشكلة السوائل الحيوية السائلة وهي مشكلة تدفق الدم في الجهاز القلبي الوعائي البشري.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن علم ميكانيكا الموائع الحيوية مرتبط بجلطات الدم في الجسم، والإشعاع الحراري الذي يتم في علاج أمراض السرطان، منوهًا بأن أبحاثه العلمية تخدم أصحاب هذه الأمراض حول العالم، فهي علمية محاكاة لعلاج أمراض السرطان والجلطات.

وتابع: حصلت العديد من الجوائز، مهنا جائزة التفوق من أكاديمة البحث العلمي عام 2018، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى من رئاسة الجمهورية عام 2019، مضيفاً: ولديّ مدرسة علمية حصلت بها على 5 شهادات تقدير تعمل على الإشراف على الرسائل البحثية الماجستير والدكتوراه.

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