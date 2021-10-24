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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي .. عواصف قوية تضرب أمريكا |فيديو

صورة أرشيفية.. عواصف
صورة أرشيفية.. عواصف تضرب أمريكا

تسببت عواصف قوية ضربت كاليفورنيا، اليوم الأحد، في اندلاع حرائق الغابات في شمال الولاية الأمريكية، مما تسبب في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال عالم الأرصاد الجوية، مارك تشينارد، من مركز التنبؤ بالطقس فيدائرة الأرصاد الجوية الوطنية، إنه “من المتوقع أن تهطل أمطار تصل إلى 10 بوصات على الساحل الغربي للولايات المتحدة”.

وأضاف: 'إنه نهر جوي يتحرك بالفعل عبر شمال كاليفورنيا، واصفًا العاصفة بأنها “’قنبله”، وهو حدث يقع عندما ينخفض الضغط الجوي سريعًا.

وتأتي هذه العاصفة، في أعقاب أسوأ حرائق الغابات حدثت في تاريخ كاليفورنيا، وتزيد من تهديدات الفيضانات المفاجئة. ويعاني جزء كبير من كاليفورنيا من جفاف شديد.

قال تشينارد:  “هذه هي المنطقة التي تميل فيها المياه إلى الجريان بشكل أسرع، لذا فهي المكان الذي توجد فيه أكبر مخاطر الفيضانات المفاجئة”.

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وقال إنه تم الإبلاغ بالفعل عن انهيارات أرضية متعددة في بعض من 570 ألف فدان احترقت بسبب حريق ديكسي في جبال سييرا نيفادا شمال شرق سان فرانسيسكو، وهو ثاني أكبر حريق تم تسجيله في تاريخ الولاية.

وهبت الرياح التي تزيد سرعتها عن 50 ميلاً في الساعة عبر سان فرانسيسكو وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي حول ساكرامنتو، حيث قام السكان بالتغريد بصور لأعمدة الكهرباء المنهارة وحطموا السيارات وسدوا الطرق، وكان من المتوقع هطول ما يصل إلى 5 بوصات من الأمطار، الأمر الذي دفع السلطات إلى تسليم أكياس الرمل وفتح مراكز الإجلاء في سكرامنتو.

 

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