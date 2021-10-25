أسبوع القاهرة للمياه.. تعرف على الأهداف ومدى النجاح

قال محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر في مرحلة فقر مائي، ومقبلة على ما يعرف بالشح المائي، مضيفا أننا في حاجة اوعي حقيقي من جانب المواطن بخطورة هذا الأمر.

وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن قضية الشح المائي تواجهها مصر، ودول أخرى كبيرة الأمر الذي كان دافع قوي لعمل مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، لافتا الي أن هناك ١٠٠ مشترك في المؤتمر.

وتابع محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن المؤتمر يلقى الضوء على المشروعات المصرية للتعامل مع التغيرات المناخية ومشروعات تبطين الترع، متابعا أن كل دولة مشاركة تعرض مشارعها والجميع يستفيد من بعضهم.

وفي السياق نفسه أشار محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إلى أن احتياجتنا ضعف مواردنا، ولدينا عجز كبير.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس أسبوع القاهرة للمياه، إن أسبوع القاهرة نجح في دورته الأربعة الدخول غب تقرير الأمم المتحدة والذي يعرض قريبا، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون موضوع إهتمام ١للدول الكبرى فيما يخص المياه.

وتابعت رئيس أسبوع القاهرة للمياه، أن التنمية المستدامة لن تأتي الا باستدامة المياه، مستدركة أن الدول المشاركة عرضت التحديات التي تواجهها فيما يخص ملف المياه.