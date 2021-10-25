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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط أكبر مصنع لتزوير أختام النسر في قبضة الداخلية

الداخلية
الداخلية

 أسقطت أجهزة وزارة الداخلية واحدا من أكبر مصانع تزوير أختام النسر الرسمية في الدقهلية في واحدة من أقوى ضربات وزارة الداخلية ضد مافيا تزوير الأختام والمستندات الرسمية.

نجحت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث الدقهلية من ضبط أكبر مصنع بمركز أجا لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 95 ختما رسميا للجمهورية "ختم النسر" لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية.

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حيث تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، معلومات تفيد بحصول أحد المتهمين على موافقات رسمية ممهورة بختم النسر وتبين أنها مزيفة بعد ذلك.

وتم تشكيل فريق بحث من أجهزة الوزارة المختلفة، حيث تم تتبع الموافقات والأختام حتى نجحت فرق البحث في القبض على 4 متهمين في القضية.

وشرحت التحريات قيام المتهمين بانشاء ورشة بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، تخصصت في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات ومواجهة المتهمين اعترفو بارتكاب نشاطهم الاجرامي.

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