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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أصابها الذعر.. سيدة تجد شيئا مروعا داخل أذنها

صدى البلد

هرعت امرأة تشكو من عدم الراحة في أذنيها  إلى المستشفى لتجد مفاجأة تنتظرها بالداخل وهي عنكبوت يزحف داخل طبلة أذنها.

ذهبت السيدة "يي "من مدينة تشوتشو بمقاطعة هونان جنوب الصين إلى مستشفى محلي للطب الصيني، بعد أن عادت من رحلة ميدانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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يُظهر مقطع فيديو عنكبون صغير يزحف على الجلد منطلقًا من الداخل حول أذن السيدة "يي" اليسرى بينما يفحص الطبيب أذنيها بالمصباح اليدوي.

وكان العنكبوت الصغير ما زال حيًا وحتى أنه يقترب من الكاميرا ، ويظهر بحجم أكبر على الشاشة، وقال خبير الأنف والأذن والحنجرة الدكتور لي غولي: "اشتكت المريضة من ضجيج في أذنها اليسرى".

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كما أضاف:"لقد أتت إلى هنا اليوم واستخدمنا منظار الأذن الكهربائي للعثور على عنكبوت يزحف بالقرب من طبلة الأذن"، وقام المتخصص بإزالة العنكبوت من أذن السيدة يي وأكد أن العنكبوت "لا يزال على قيد الحياة".

كما نصح الدكتور لي الناس بتوخي الحذر عند المشي حول الغابة أو المشي لمسافات طويلة، "لا تحاول لصق ملاقط أو أعواد قطنية أو مواد أخرى في الأذن، فقد يمكن أن يدفع الحشرة نحو طبلة الأذن ، مما قد يؤدي إلى إصابات وفقدان السمع".
 

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