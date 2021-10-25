لو متعرفش.. 3 طرق لمعرفة ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد، كما إنه حيوي لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات، كما أن الكوليسترول لا يذوب في الماء.

وتساعد الجسيمات المعروفة بالبروتينات الدهنية على نقل الكوليسترول عبر مجرى الدم، وهناك نوعان رئيسيان من البروتينات الدهنية.

يمكن للبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL)، والمعروفة أيضًا باسم "الكوليسترول الضار" ، أن تتراكم في الشرايين وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

تساعد البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) ، التي يطلق عليها أحيانًا "الكوليسترول الجيد" ، على إعادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى الكبد للتخلص منه.

كما إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون يزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، يُعرف هذا باسم ارتفاع الكوليسترول ، ويسمى أيضًا فرط كوليسترول الدم أو فرط شحميات الدم.

ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول؟

عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض، في معظم الحالات يتسبب فقط في أحداث طارئة، على سبيل المثال ، يمكن أن تنجم النوبة القلبية أو السكتة الدماغية عن الضرر الناجم عن ارتفاع الكوليسترول.

كما لا تحدث هذه الأحداث عادةً حتى يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تكوين لويحات في الشرايين، يمكن أن يؤدي البلاك إلى تضيق الشرايين وبالتالي تقليل مرور الدم، يغير تكوين اللويحة تركيبة بطانة الشرايين، هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

واختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعًا جدًا، ولكن بعض عوامل الخطر يمكن أن تسبب ارتفاع الكوليسرول.

لديك ارتفاع في ضغط الدم

من يعانون من زيادة الوزن

المدخنين