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مرأة

خلطة توابل عجيبة.. تخفض ضغط الدم المرتفع

طرق علاج ارتفاع ضغط
طرق علاج ارتفاع ضغط الدم بالتوابل

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الكثيرين، مما يعرض الملايين لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة يوميًا. نظرًا لأن الضغط المتزايد يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم ، فإنه يضع ضغطًا على العضو الحيوي. ومع ذلك ، قد تساعد إحدى التوابل في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

 

طرق علاج ارتفاع ضغط الدم بالتوابل



ويعد ارتفاع ضغط الدم هو حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية لحسن الحظ ، يمكن إدارة الحالة من خلال تعديلات طفيفة في النظام الغذائي، وتظهر إحدى التوابل ، عند إضافتها إلى الطعام نتائج واعدة عندما يتعلق الأمر بتنظيم مستويات ضغط الدم.
 

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ومن المعروف على نطاق واسع أن التوابل تحتوي على مجموعة من الخصائص، والتي يمكن أن تساعد الجسم على التعامل مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وفقا ما نشر في موقع “express”.

وفي إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة سري راماتشاندرا في تشيناي ، أظهر الباحثون أن توابل جارام ماسالا، التي تتكون من الزنجبيل والهيل والكمون والفلفل ، يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع.

وقال الباحثون إن مزيج التوابل يمكن أن يساعد في علاج ضغط الدم بشكل طبيعي، قال الطبيب ثانيكاتشالام: "انه تستخدم هذه التوابل بكميات معينة يمكنها ان تساعد في علاج ضغط الدم ولكن لا يوجد تأكيد أو بحث علمي على ذلك.

وأفاد ثانيكاتشالام: انه خلال بحثنا ، وجدنا نتائج هائلة على فئران التجارب. سنواصل المزيد من المراقبة على الحيوانات قبل التقدم للتجارب السريرية على البشر، "لقد اختبرناها بنجاح على المعدلات الناتجة عن حالة ارتفاع ضغط الدم ولكن الهدف الحقيقي هو العمل على المرضى المزمنين."

 

طرق علاج ارتفاع ضغط الدم بالتوابل



وتكهن الباحثون بأن الخصائص المضادة للأكسدة في مجموعة التوابل جارام ماسالا Garam masala هي التي تخفض ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول؛ حيث يُعتقد الباحثون، أن هذه الخصائص نفسها للبهارات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ، والتي تعد واحدة من السمات المميزة للعديد من الأمراض.

وأشار الباحثون، إنهم يرغبون في تطوير البهارات إلى أدوية يمكن إعطائها لمرضى ارتفاع ضغط الدم غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية السائدة؛ حيث تضيف الدراسة أدلة إلى سلسلة من الأبحاث التي تدافع عن فوائد تناول التوابل لارتفاع ضغط الدم.

وأكدت العديد من الدراسات السابقة، إلى أن تناول أوراق الكاري قد يفيد صحة القلب عن طريق زيادة تدفق الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية. ومع ذلك ، يُقال أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تأثيرات خفض أوراق الكاري على ارتفاع ضغط الدم.

ووجدت دراسات أخرى تبحث في آثار الكركمين والكركم على ضغط الدم أن التوابل خفضت بشكل كبير مستويات ضغط الدم الانقباضي ، ولكن ليس الضغط الانبساطي.

ولخلص الباحثون في إحدى الدراسات إلى أن: "التحليل التلوي الحالي يشير إلى أن تناول الكركم قد يحسن ضغط الدم الانقباضي عند تناوله لفترات طويلة. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج ".

وتقول منظمة الصحة العالمية NHS، أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم أعلى من 140 / 90mmHg، وعندما يتراوح ضغط الدم بين 120 / 80mmHg و 140 / 90mmHg ، فقد يعني ذلك أنك معرض لخطر ارتفاع ضغط الدم وتحتاج إلى اتخاذ خطوات لمنع المزيد من المضاعفات.

ونادرًا ما ينتج عن ارتفاع ضغط الدم أعراض صارخة، مما يعني أن الحالة غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالجسم، أوضح جون مينجاي ، مدير السياسة في مؤسسة القلب البريطانية: “هذا هو السبب في الإشارة إليها على أنها ارتفاع ضغط الدم  يعتبر قاتل صامت.

وأفاد مينجاي،"انه من المهم أن يتم فحص ضغط الدم ، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب والدورة الدموية." في الحالات النادرة التي تحدث فيها الأعراض ، فإنها عادة ما تشمل الصداع في الصباح الباكر ونزيف الأنف وعدم انتظام ضربات القلب وتغيرات الرؤية و الطنين في الأذنين.

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