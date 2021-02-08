بدون أدوية .. مشروبات لتنظيم مواعيد الدورة الشهرية

وفقًا لأخصائي التغذية ، يجب تناول هذه العلاجات العشبية المنزلية لمدة شهر على الأقل للحصول على نتائج فعالة.

شاي القرفة

* اسلقي القرفة في الماء. رائع. يصفى ويشرب في الصباح الباكر على معدة فارغة. جرب هذا لمدة شهر.

3-4 زنجبيل - أوراق ريحان





* اغلي جميع المكونات في الماء واشربيها كل صباح على معدة فارغة . جرب هذا لمدة شهر.





الفوائد الصحية





* يمكن أن يتحكم الريحان في الأندروجينات ويضبط مستويات الأنسولين. إنه أيضًا مضاد ممتاز للأكسدة.

* الزنجبيل يساعد على توازن الهرمونات الأنثوية زنجبيل يحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات ويستخدم عادة لعلاج الغثيان.

* يقلل الزنجبيل من إنتاج البروستاجلاندين مما يقلل بدوره الأعراض المصاحبة لمتلازمة ما قبل الحيض مثل التشنجات وتقلب المزاج والصداع.