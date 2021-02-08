بدون أدوية .. مشروبات لتنظيم مواعيد الدورة الشهرية

تعاني العديد من النساء من تقلبات في تدفق الدورة الشهرية، ولكن بعض العلاجات العشبية البسيطة والطبيعية للشاي ، التي اقترحتها أخصائية التغذية شويتا شاه. يمكن صنع شاي الأعشاب هذا باستخدام توابل المطبخ الشائعة التي ثبت فعاليتها في مكافحة الأمراض والظروف الصحية المختلفة.
وفقًا لأخصائي التغذية ، يجب تناول هذه العلاجات العشبية المنزلية لمدة شهر على الأقل للحصول على نتائج فعالة.
شاي القرفة
* اسلقي القرفة في الماء. رائع. يصفى ويشرب في الصباح الباكر على معدة فارغة. جرب هذا لمدة شهر.
فوائد
* تعمل القرفة على زيادة الخصوبة عند النساء حيث أنها تتعامل مع الأورام الليفية الرحمية ومتلازمة تكيس المبايض وتساعد على إنقاص الوزن بل وتساعد على تنظيم الدورة الشهرية .
شاي الزنجبيل والريحان
3-4 زنجبيل - أوراق ريحان
* اغلي جميع المكونات في الماء واشربيها كل صباح على معدة فارغة . جرب هذا لمدة شهر.
الفوائد الصحية
* يمكن أن يتحكم الريحان في الأندروجينات ويضبط مستويات الأنسولين. إنه أيضًا مضاد ممتاز للأكسدة.
* الزنجبيل يساعد على توازن الهرمونات الأنثوية زنجبيل يحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات ويستخدم عادة لعلاج الغثيان.
* يقلل الزنجبيل من إنتاج البروستاجلاندين مما يقلل بدوره الأعراض المصاحبة لمتلازمة ما قبل الحيض مثل التشنجات وتقلب المزاج والصداع.