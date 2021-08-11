وداعا لـ النقرس.. توابل تخلصك منه في لمح البصر

مع عمر الثلاثينات يبدأ النقرس فى الظهور لدى الكثيرين، ويمكن علاج النقرس بأشياء طبيعية من مطبخك، عن طريق تناول “مغلي القرفة” فهي من الأعشاب الفعالة في علاجه.

ووفقا لموقع world-today-news، يعانى مرضى النقرس من ألم المفاصل في أجزاء معينة منها بشكل عام وألم في إصبع القدم الكبير تحديدا؛ مما يسبب لهم شعورا بعدم الارتياح و صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية لدى الكثير منهم.

على الجانب الآخر تحدث الإصابة بالنقرس عند الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين .

أدوية عشبية

هناك الكثير من الأدوية العشبية التي يُعتقد أنها فعالة في علاج النقرس ، أحدها القرفة وتعد القرفة عشبة سحرية لعلاج النقرس وأعراضه المزعجة فهى تخفف من آثاره المزعجة فهىوذلك لأنها تحتوي على عدد لا يحصى من المركبات النشطة.

يحتوي مستخلص لحاء القرفة على مادة التانينات والفلافونويد، وهو المركب الفعال الذي يلعب دورًا في تثبيط إنتاج حمض البولي ومحاربة أرتفاع النقرس فى الدم .

مشروب لمحاربة النقرس

فيما يلى كيفية صنع دواء عشبي امن القرفة ومجموعه أعشاب أخرى لمحاربة النقرس وهى متوفرة جميعا فى أرفف مطبخك.

المكونات ..

3 عيدان من القرفة

15 جرام زنجبيل

5 قطع من الحبهان

5 جرامات من القرنفل

600 مل من الماء

طريقة تحضير المشروب

تضع كل المكونات في الماء ثم تغلي وتصفى وتترك جانبا حتى تبرد و يؤخذ هذا الدواء العشبي مرة واحدة في اليوم وهو دافئ.

وبصرف النظر عن تناول العلاجات العشبية لعلاج النقرس ، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

وبالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك تغيير نمط حياتك حتى لا يتكرر ارتفاع حمض البوليك ويسبب النقرس ومضعفاته .