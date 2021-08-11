عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا لـ النقرس.. توابل تخلصك منه في لمح البصر

النقرس
النقرس

مع عمر الثلاثينات يبدأ النقرس فى الظهور لدى الكثيرين، ويمكن علاج النقرس بأشياء طبيعية من مطبخك، عن طريق تناول “مغلي القرفة” فهي من الأعشاب الفعالة في علاجه. 

 

ووفقا لموقع world-today-news، يعانى مرضى النقرس من ألم المفاصل في أجزاء معينة منها بشكل عام وألم في إصبع القدم الكبير تحديدا؛ مما يسبب لهم شعورا بعدم الارتياح و صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية لدى الكثير منهم.

 

على الجانب الآخر تحدث الإصابة بالنقرس عند الإفراط فى  تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين .

 

تناولها باعتدال.. أضرار اللحوم لمريض النقرس

ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى؟

أدوية عشبية 

هناك الكثير من الأدوية العشبية التي يُعتقد أنها فعالة في علاج النقرس ، أحدها القرفة وتعد القرفة عشبة سحرية لعلاج النقرس وأعراضه المزعجة فهى تخفف  من آثاره المزعجة  فهىوذلك لأنها  تحتوي على عدد لا يحصى من المركبات النشطة.

 

يحتوي مستخلص لحاء القرفة على مادة التانينات والفلافونويد، وهو المركب الفعال الذي يلعب دورًا في تثبيط إنتاج حمض البولي ومحاربة أرتفاع النقرس فى الدم .

 

مشروب لمحاربة النقرس

 

 فيما يلى كيفية صنع دواء عشبي امن القرفة ومجموعه أعشاب أخرى لمحاربة النقرس وهى متوفرة جميعا فى أرفف مطبخك.

المكونات .. 

3 عيدان من  القرفة 
 15 جرام زنجبيل 
 5 قطع من الحبهان
5 جرامات من القرنفل
 600 مل من الماء

طريقة تحضير المشروب

تضع كل المكونات في الماء ثم تغلي وتصفى وتترك جانبا حتى تبرد  و يؤخذ هذا الدواء العشبي مرة واحدة في اليوم وهو دافئ.

 

وبصرف النظر عن تناول العلاجات العشبية لعلاج النقرس ، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

 

وبالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك تغيير نمط حياتك حتى لا يتكرر ارتفاع حمض البوليك ويسبب النقرس ومضعفاته .

النقرس علاج النقرس علاج عشبى فعال لعلاج النقرس مرضى النقرس الإصابة بالنقرس

ترشيحاتنا

أخبار الفن| عقد قران نيللي كريم .. معلومات عن خطيب نور عمرو دياب

كندا ترد على إدانة رجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس في الصين

إنقاذ شخص بأعجوبة من مياه الفيضانات بالصين.. فيديو

الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. الليلة

خدمات تهمك| مصيف الشعب بـ 5 جنيهات.. لطلاب الثانوية العامة اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات.. أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها

أول تعليق لـ زيزو بعد فوز الزمالك على الاتحاد .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ