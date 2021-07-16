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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى؟

ماذا يأكل مريض النقرس
ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى

يتساءل البعض حول ما الذي يأكله مريض النقرس في عيد الأضحى، خاصة وأن لحوم الأضاحي هي التي تطغى على الوجبات خلاله، وهنا يجب الالتفات إلى أن تناول البروتينات بكثافة؛ يمكن أن يتسبب في العديد من المضاعفات، وذلك لأن اللحوم والبروتينات بشكل عام  تحتوي على البيورين.

 

ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى 



وللرد على سؤال ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى؟؛ فعليه اتباع نظام غذائي منخفض البيورين لكي يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك، والعمل على منع أعراض النقرس.
 

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وتشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب أن يأكلها مريض النقرس في عيد الأضحي يوميًا، ما يلي:

الفاصوليا و العدس
البقوليات
السوائل ، وخاصة الماء
منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم
الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، الأرز البني ، والشعير
الكينوا
البطاطا الحلوة
الفواكه و الخضروات

1- البروتينات النباتية :
تعتبر الفاصوليا والبقوليات مصادر بروتين ممتازة، ويمكن أن يساعد تناول مرضى النقرس هذه المصادر النباتية على تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين، مع تقليل الدهون المشبعة الموجودة في البروتينات الحيوانية عالية البيورين.

 

نصائح لمرضى النقرس في عيد الاضحى


2- بدائل الألبان وغير الألبان
يجد مرضى النقرس أن منتجات الألبان قد تزيد من أعراض النقرس لديهم، بينما يعاني البعض الآخر من انخفاض في مستويات حمض البوليك مع تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وتتوفر العديد من بدائل الألبان النباتية إذا كنت بحاجة إلى تجنب منتجات الألبان.

3- فواكه وخضراوات :
يمكن أن يأكل مرضى النقرس في عيد الأضحى الفواكه الغنية بفيتامين سي ، مثل الكرز، فهناك بعض الأدلة على احتمالية إنها تحد من نوبات النقرس.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات لم تظهر أن الخضروات عالية البيورين تزيد من نوبات النقرس. علاوة على ذلك ، فإن الخضروات غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ، تساعد على التحكم في وزنك.

ومع ذلك ، فإن الانتباه إلى أن تناول الحديد قد يكون مفيدًا لمن يعانون من النقرس، ويوجد معظم الحديد المتوفر حيوياً في مصادر اللحوم ، لكن الأطعمة المصنوعة من الحديد النباتي قد يكون لها تأثير سلبي على النقرس.

من المهم دائمًا الانتباه إلى الأعراض الفردية الخاصة بك وتعديل نظامك الغذائي بناءً على احتياجاتك الخاصة؛ حيث يمكن ان يتناول مرضى النقرس الخضروات عالية البيورين بأمان، مثل :

السبانخ وغيرها من الخضر الورقية الداكنة
بازيلاء
نبات الهليون
قرنبيط
الفطر

ومن المهم أن ما يأكله مرضى النقرس في عيد الأضحى ليس علاجًا، ولكنه تغيير في نمط الحياة يمكن أن يساعد في تقليل أعراض النقرس أو القضاء عليها.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي للنقرس ، من المرجح أن يوصي طبيبك بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن . في كثير من الحالات، يمكن أن يساعد هذا في السيطرة على النقرس أكثر من اتباع نظام غذائي منخفض البيورين.

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