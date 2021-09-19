من المطبخ الهندي.. 6 توابل تنسف الدهون نهائيا

فقدان الوزن الصحي هو نتيجة اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، إلا أن نظامك الغذائي يلعب دورًا أكثر أهمية، وإذا كنت ممن يحاولون إنقاص الوزن، فإليك بعض الخطوات المساعدة البسيطة من المطبخ الهندي.

توابل تساعد في فقدان الوزن

1- الكركم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومحملة بمضادات الأكسدة، ويساعد على إضفاء الدفء على الجسم في لحظة، يعزز الجهاز الهضمي ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي، يمكنك استخدام الكركم في الكاري أو الشاي أو مع الماء فقط.

2- القرفة

تستخدم القرفة في صنع الأطباق المختلفة، إنها مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات. إن تناول ماء القرفة كل صباح يزيد من معدل الأيض ويؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، إذا كان الشخص مقاومًا للأنسولين، فإن الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص تتحول إلى سكر لا يتم استقلابه إلى الكمية المطلوبة ويتحول إلى دهون، يمكن أن تساعد القرفة في كسر هذه الدورة وبالتالي فقدان الوزن.

3- بذور الشمر

عادة ما يتم تناول بذور الشمر بعد الوجبات كمعطر للفم وللمساعدة على الهضم، يمكن أن يساعد أيضا في قمع الجوع وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، يمكنك إضافته إلى الشاي أو الكاري أو تناول ماء الساون أول شيء في الصباح.

الشمرغني أيضًا بفيتامين A و C و D جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة، وكل هذا يمهد الطريق لفقدان الوزن بشكل صحي.

4- بذور الكمون

ملعقة صغيرة من بذور الكمون المنقوعة طوال الليل يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تسريع رحلة إنقاص الوزن، يمكنك إضافة الكركم إلى الكاري والخبز والشوربات والبقوليات.

5- بذور الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن تساعد الحلبة في تقليل الدهون الغذائية والسعرات الحرارية، يبقيك مشبعًا لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة، وهو أكبر عائق أثناء رحلة إنقاص الوزن.

6- الحبهان

يمكن أن يساعد تناول الحبهان مع الماء الدافئ في الليل على زيادة معدل الأيض. يحتوي الهيل على مادة الميلاتونين الضرورية لزيادة معدل الأيض، يساعد معدل الأيض المرتفع الجسم على إفراز الدهون بشكل أسرع وإطلاق المزيد من الطاقة، وبالتالي، يعتبر الهيل من التوابل الصحية لمكافحة السمنة المرضية.