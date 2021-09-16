في 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لحرق ونسف الدهون

لإنقاص الوزن ونسف الكرش بسرعة إليك خطة رجيم لـ3 أسابيع يمكن أن تساعدك على نسف الدهون بسرعة ونحت قوامك، يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".



الأسبوع الأول

الإفطار :

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن

أو

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

الغداء



2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

أو

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

أوعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة

+

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة

الأسبوع الثانى



الإفطار



بيضة مسلوقة + توست سن أو شريحتان نستو لايت +توست سن



سناك بعد الإفطار

ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان



الغداء



2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء

أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة



العشاء

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

الأسبوع الثالث



الإفطار

بيضة مسلوقة + توست سن

أو شريحتان نستو لايت +توست سن

أو3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف سن



الغداء



2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة بعد الغذاء ساعتين



العشاء



ثمرة فاكهة +كوب زبادى أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة

أو شريحتان نستو لايت +توست سن