تناولها فورًا .. أطعمة تسرع خسارة الوزن

يمكن أن يساعد الطعام المليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية جسمك على تسريع عملية إنقاص الوزن، ومن أهم العناصر الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن هي البوتاسيوم.

البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم، ووظيفة الأعصاب، كما ينقل العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم، وفيما يتعلق بـ خسارة الوزن، فهو يدعم وظيفة العضلات ويساعد في التعافي السريع بعد جلسة تمرين مكثفة،كما يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بعد التمرين إلى تسريع عملية الشفاء.

أطعمة تحتوي على البوتاسيوم

وأفادت الدراسة وفقا لموقع timesofindia يجب على الفرد السليم تناول حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا، وفيما يلي 5 أطعمة غنية بالبوتاسيوم يجب تضمينها في نظامك الغذائي لـ خسارة الوزن.

1- الموز

يعتبر الموز من أغنى مصادر البوتاسيوم، تحتوي الفاكهة على كمية لا بأس بها من الألياف، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة التي قد تسرع عملية التمثيل الغذائي وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل من خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30 في المائة، كما أن تناول الفاكهة الصفراء يوميًا يحسن الهضم ويدعم صحة القلب.

2- البطاطا

البطاطا الحلوة مغذية للغاية وتوفر خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة المسائية لمن يحاولون خسارة الوزن، وتحتوي على نسبة عالية من النشا، ولكنه مليء أيضًا بالعناصر الغذائية مثل البروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6، إنه أحد أفضل مصادر فيتامين أ.

3- الفاصوليا

تعد الفاصوليا مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف وكذلك البوتاسيوم، وجميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للتخلص من الكيلوجرامات، ويساعد البروتين والألياف على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد البوتاسيوم على موازنة مستوى الإلكتروليت بعد جلسة تمرين مكثفة، الفاصوليا غنية أيضًا بحمض الفوليك والحديد والنحاس وفيتامين K والمنغنيز.