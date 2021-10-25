عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيفية المشاركة بالمؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمية المستدامة.. تفاصيل

المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمي

عرض المركز القومي للبحوث فيديو توضيحيا للمشاركة بإعلان المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمية المستدامة تحت شعار البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار من أجل بناء المعرفة، وذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين ، بحيث يسهل على الجميع الدخول والمشاركة من خلال موقع المركز.

 

وكان قد أعلن المركز القومي للبحوث انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمية المستدامة تحت شعار البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار من أجل بناء المعرفة، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الأستاذ الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث.

 

txt

دون سقف مالي محدد.. جامعة القاهرة تتخذ قرارا بعلاج الطلاب في مستشفياتها بالمجان

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. أخر موعد للاشتراك بأنشطة ومسابقات كلية الإعلام


وأضاف المركز أن الجلسة الافتتاحية ستقام في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و الراعي الرسمي للمؤتمر وممثلين عن وزراء الصحة والسياحة والبيئة والبترول وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري واندري خودوشن المدير الإقليمي لبرنامج حلول علوم الحياة والأسواق الناشئة وسيرجي فارنيسكي مدير برنامج حلول علوم الحياة للشرق الأوسط ومصر وروسيا والمهندس جاسن هيبرلنج مؤسس شركة هيبرلنج للاستشارات البيئية بالولايات المتحدة الامريكية و ورؤساء مجالس إدارات الشركات الراعية وممثلين عن جامعات الجلالة والبريطانية و دور النشر السيفير و كلاريفيت و كابي ورؤساء الجامعات الاهلية و الخاصة و المراكز البحثية وادارات وعمداء معاهد المركز المختلفة. 


وأشار إلى أن المؤتمر يقام على منصة اليكترونية ثلاثية الابعاد تضم غرف افتراضية خاصة بعرض المحاضرات الحية للمتحدثين وعرض البوسترات والمنتجات التطبيقية وكذلك غرف للرعاة كما سيتخلل المؤتمر جولات سياحية افتراضية مقدمة من وزارة السياحة.
 
وأوضح المركز أن المؤتمر سيضم 30 متحدثا رئيسيا من 14 دولة أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وبولندا وفرنسا و البرازيل و كندا والصين والهند والعراق والمغرب كما يضم 50 متحدثا مصريا من مختلف الجامعات والمركز البحثة.


كما يعرض المؤتمر 70 بوستر و28 منتج تطبيقي و70 مشاركة طلابية من طلبة المدارس التكنولوجيا المتقدمة والجامعات المصرية في مختلف مجالات المؤتمر.

1cfa10c9-c846-4fa0-be0d-c64b26363838
1cfa10c9-c846-4fa0-be0d-c64b26363838
7a6ad75f-76bf-4a6e-ab9a-e24608fb1d49
7a6ad75f-76bf-4a6e-ab9a-e24608fb1d49
9fde9ee8-67d1-49b1-be67-f567faeff3f0
9fde9ee8-67d1-49b1-be67-f567faeff3f0
المركز القومى للبحوث المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار الدكتور خالد عبد الغفار

ترشيحاتنا

هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها .. الإفتاء تجيب

مع انطلاق الدوري المصري.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير

بعد قليل..استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25-10-2021

أمم إفريقيا في الكاميرون تواجه شبح التأجيل .. تفاصيل

الرئيس السيسي يشهد عرض تسليم وتسلم القيادة بين طلاب الكلية الحربية |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

مدير مكتب حمدوك: قوة عسكرية اقتادت رئيس وزراء السودان لمكان مجهول

شوبير يصدم جمهور الأهلي: الشناوي لن يلحق بالقمة أمام الزمالك

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

بركان جديد يرعب "إيطاليا" ويتسبب في وقف رحلات الطيران ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ