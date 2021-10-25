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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث مشاكل المعلمين

محافظ مطروح: تجديد التعاقد مع 308 معلمين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع بقيادات التعليم

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه  تم التصديق على تجديد التعاقد  السنوى مع   ٣٠٨ معلمين  لسد العجز بالمدارس وانهاء مشكلة معلمات رياض الأطفال بالمدارس بنظام اليومية .

بشرى لـ طلاب أولى ثانوي وأولياء الأمور بـ مطروح .. تفاصيل

التيسير على المواطنين.. تعليمات من صحة مطروح خلال التطعيم بلقاح كورونا

جاء ذلك خلال  اجتماع المحافظ وقيادات التعليم لدراسة  عدد من المقترحات لتيسير العملية التعليمية  والتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم ،وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام  وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير التعليم العام  وخالد أبو زيد مدير عام الحسابات بالمحافظة .

واضاف انه تمت مناقشة موقف مرتبات الميسرين والميسرات بالمدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير  لعدد ١٩٠ ميسرا وميسرة وتحمل المؤسسة لمرتباتهم لمدة ٤ سنوات قادمة حتى أكتوبر ٢٠٢٥.

كان محافظ مطروح قد ناقش  عددا من المقترحات   لحل عدد من الموضوعات الخاصة بتيسير العملية التعليمية  والتيسير على الطلاب واولياء أمورهم .


حيث وافق محافظ مطروح  استجابة لرغبات اهالي براني ودراسة الكثافة المدرسية النزول بدرجات الالتحاق بالثانوية العامة من ١٩٠ درجة الى ١٨٩ درجة.

كذلك وافق محافظ مطروح على النزول بدرجات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات الى ١٤٠ درجة  ،والنزول بدرجات الالتحاق بالمدارس الثانوية  التجارية الى ١٤٥ درجة بنين وبنات ،والنزول بدرجات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفندقية بنات الى ١٥٥ درجة بدلا من ١٧٠ درجة.

و قرر محافظ مطروح تحويل المدرسة الثانوية التجارية بمنطقة الكيلو ٤ بمرسي مطروح الى فترتين على ان تكون الفترة الصباحية للبنات والفنرة المسائية للبنين على ان يكون  هناك فترة بينية بين خروج الفتيات ودخول البنين مع التنسيق مع مديرية امن مطروح لتوفير التامين الشرطى اللازم.

كما صدق محافظ مطروح على الأعداد التى تم  حصرها للطلاب غير القادرين من خلال مديرية التربية والتعليم مع قيام  ادارة الحسابات بمراجعة كشوف أسماء الطلاب غير القادرين بكل إدارة تعليمية على حدة لمتابعة الدفع الاليكترونى عنهم.

كما تم بحث مخطط اقامة مدرسة ثانوية بقرية راس الحكمة وفق مخطط مشروعات منحة إيفاد ردا على رغبة الأهالي في اقامة مدرسة ثانوى بالقرية.

كما تم توضيح  أنه تيسيرا على أولياء الامور تم فتح قاعة رياض اطفال اضافية بمدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات لاستيعاب  مزيد من الاطفال  الراغبين في الالتحاق بها .

كما تم التاكيد كذلك على أنه جارى التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن الانتهاء من تثبيت عدد ٦٤٣ معلما بالتعاقد وذلك خلال فترة وجيزة.

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