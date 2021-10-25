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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نوعية عين شمس تحتفل بالدرجة 7 لمجلتها في تصنيف الأعلى للجامعات

التربية النوعية جامعة
التربية النوعية جامعة عين شمس

نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس حفل بمناسبة حصول مجلة الكلية على درجة (7) في تصنيف المجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، لأول مرة.


وحيث كرم الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، وأ.د مصطفي قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  فرق عمل  المجلة معرباً عن بالغ سعادته وتقديره لجهود فريق العمل مشيد   بتحقيق هذا الإنجاز  لاول مرة منذ إنشاء الكلية، جاء ذلك بالحضور الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس واعضاء الجهاز الإدارى بالكلية.

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جامعة عين شمس تحتفل بانتصارات أكتوبر وبطولات البحرية المصرية

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن موعد عقد امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية، حيث سيكون يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

 
وأوضحت أن الامتحانات ستعقد في التوقيت والمكان التالي:


امتحان اللغة الانجليزية : من 12:30  ظهرا حتى  2:30 
امتحان الرياضيات : من  2:30 وحتى 4:30
مكان الامتحان : مدرج ج
 

وشددت كلية الهندسة علي ضرورة اتباع  التعليمات التالية :


1. التواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة على الأقل
2. طباعة ال QR code   الخاص بالامتحانين.
3. الالتزام بارتداء الكمامة الطبية واتباع الاجراءات الاحترازية

المجلس الاعلى للجامعات اتباع الإجراءات الاحترازية الإلتزام بإرتداء الكمامة كلية التربية النوعية هندسة جامعة عين شمس

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