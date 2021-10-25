إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى البحيرة

في نفس أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( بدر،رشيد، الدلنجات، أبو حمص) عن إزالة 11 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 7576 م٢ عبارة عن:

- تنفيذ 3 قرارات إزالة على حرم الرياح الناصري بإجمالي مساحة 7000م ببدر.

- إزالة 6 حالات تعد قرية برج رشيد على حرم النيل على مساحة 316 م.

- ازالة حالة تعد علي الاراضي الزراعية بمساحة 140 م لقرية مؤسسة البستان الدلنجات , كما تم

وقف أعمال شدة خشبية وتم التحفظ على معدات البناء.

- إزالة مخالفة عبارة قواعد خرسانة بمساحة 120 م بنطاق قرية جواد حسني بأبو حمص