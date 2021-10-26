رئيس حزب التجمع يطالب بإصدار قوانين العمل والأحوال الشخصية وتضارب المصالح

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة من القوانين التى كان يجب إصدارها من البرلمان ولم تصدر ، ومنها قانون تضارب المصالح و قانون العمل وهناك تعديلات على قوانين قائمة مثل قانون الاحوال الشخصية.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد أننا فى حاجة إلى إحكام القوانين التى تنفذ النص الدستورى فى قضايا العدالة الإجتماعية مثل حق العمل والسكن.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع قبل الماضى ، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.