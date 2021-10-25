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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ خشب الصندل.. طريقة علاج ندبات البشرة

بـ خشب الصندل.. طريقة
بـ خشب الصندل.. طريقة علاج ندبات البشرة

يعد خشب الصندل من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج ندبات البشرة نظرا لقيامه بـ تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة، كما أن إضافة زيت اللوز عليه تساعد على زيادة الخصائص المضادة للالتهابات لتهدئة البشرة والمساعدة على تقليل الندبات وتجديد شباب البشرة.

 

نقدم لكم  طريقة علاج ندبات البشرة بـ وصفة خشب الصندل، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ boldsky ”.

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 مكونات علاج ندبات البشرة

1 ملعقة صغيرة مسحوق خشب الصندل 

2 ملعقة صغيرة زيت لوز

 

 طريقة علاج ندبات البشرة بخشب الصندل:

في إناء بلاستيكي امزج كل من المكونات معًا بشكل جيد. 

ضعي الخليط على وجهك و اتركه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

تكرر من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع لعلاج ندبات البشرة نهائيا.

علاج ندبات البشرة إزالة خلايا الجلد الميتة طريقة علاج ندوب البشرة وصفة خشب الصندل تقليل الندبات

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