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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي تغذية يوضح أفضل الطرق لإنقاص الوزن خلال فترة قصيرة

الدكتور محمد رحيم
الدكتور محمد رحيم

كشف الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية، العادات السيئة التي تساهم في زيادة الوزن وطرق  انقاص الوزن بشكل سريع وآمن.

وقال رحيم خلال  حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " انا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 :" عندما اقوم بوضع نظام غذائي لأي فرد يرغب في فقدان الوزن اقوم بوصف له كورس تخسيس بها صبار الهوديا من اجل حرق الدهون".

وأوضح :"   صبار الهوديا  يسد الشهية بشكل كبير وبه مادة تعمل على انقباض عضلة المعدة لتقليل احساس الجوع ويعمل على حرق الدهون".

وأشار الدكتور محمد رحيم إلي أنه لا يفضل الجراحة من أجل فقدان الوزن ولكن يجب أن نتبع نظام غذائي  وكورس تخسيس لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي ".

التغذية العلاجية قناة صدي البلد زيادة الوزن انقاص الوزن حرق الدهون نظام غذائى

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