مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة إنبي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الإثنين على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس، استعدادا للقاء إنبي.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في أولى مباريات الدوري الممتاز، وبدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية للاعبي الزمالك، وذلك لتطبيقها في المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، المقرر لها في الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت .

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.