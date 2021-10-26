الجنود المقاتلة يدشنون مبادرة دفء سوهاج لمساعدة جالسين الشوارع ليلا..شاهد

"احنا حبينا نساعد الناس بأي حاجه في ايدينا في برد الشتاء.. فيه ناس كتير بتنام في شوارع سوهاج في عز الليل والبرد وكان لازم نلاقي حاجه نمدهم بيها"، بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد خالد، مؤسس مبادرة دفء سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أنه الفكرة كثيرًا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأضاف خلال لقاءه مع "صدى البلد" أن الحملة تجوب سوهاج ليلاً؛ حتى تُوزع الوجبات المُعدة بالمنزل والمُغلفة لتليق بابناء مدينة سوهاج الذين يغفلون أمام مستشفيات المدينة مثل:"المستشفى الجامعي - المستشفى العام - ومستشفى الهلال - ومستشفى الحميات"، لانتظارهم مرضاهم المحجوزين بداخل تلك المستشفيات.

كما يتم توزيع الوجبات يوميًا منذ بدأ الحملة يوم السبت الماضي وحتى نهاية الشتاء، تتنوع الوجبات بين العدس والأرز والفواكه والخضروات واللحوم.

وأكد أحمد خالد أن "دفء سوهاج" لا تقبل المُساهمات المادية نهائيًا بل يتم قبول المواد الغذائية والمُعلبات التي تُستخدم في التغليف فقط لا غير، موجهًا الشكر إلى كل من ساهم معه في خروج وجبات الاسبوع الأول من المبادرة، "كل حد اروح اشتري منه حاجه ميقبلش ياخد تمنها ويساهم بيها في المبادرة.. بائع العيش ماخدش تمنه بائع المُعلبات ماخدش تمنهم.. وحقيقي سوهاج فيها خير وفيها لله كتير".

أحمد خالد

كما ارسل المهندس أحمد خالد، مؤسس "دفء سوهاج"، شكره إلى جميع أعضاء المبادرة وأخص بشكره الجنود المجهولة التي تُعد الوجبات بمنزلها بأعلى درجة من النظافة والتذوق، مع ذكر بعض القائمين على المبادرة وهم:"محمد الجبالي - أيمن الطحان - مخلص ابو عميره - شيرين الخطيب - سارة الهواري".

واختتم حديثه قائلاً:"اتمنى يكون فيه فكل مركز من مراكز سوهاج أعضاء للمبادرة بحيث نغطي المحافظة كلها ومحدش ينام جعان ولا البرد بياكل في جسمه اتمنى نقدر وببعض نكمل".