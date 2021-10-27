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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر ألفا روميو جوليتا موديل 2020.. صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر الفا روميو جوليتا موديل 2020

يتألق دوما الصانع الإيطالي العريق ألفا روميو بإصدارته الرياضية القوية داخل الأسواق العربية، وخاصة في سوق المستعمل المصري، ولعل من أبرز إصداراته "جوليتا" موديل 2020، وهي السيارة القوية ذات التصميم المبهر و الأداء القوي.

 

وينتمى طراز الفا روميو جوليتا موديل 2020 لفئة السيارات الهاتشباك، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ليعطي قوة 170 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

الفا روميو جوليتا

وتعتمد السيارة الفا روميو جوليتا موديل 2020 على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 7.7 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الفا روميو جوليتا

ويحتوى طراز الفا روميو جوليتا موديل 2020على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيا، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة.

الفا روميو جوليتا

وزودت سيارة الفا روميو جوليتا موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم الإلكتروني ESB.

الفا روميو جوليتا

تتراوح أسعار السيارة الفا روميو جوليتا موديل 2020 في سوق المستعمل، من 350 ألف إلي 380 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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