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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستبعدو الزمالك أمام إنبي يتدربون صباح غدٍ

الزمالك
الزمالك

 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي، تدريبهم في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

 ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة

 وتضم كل من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

الجهاز الفنى الزمالك باتريس كارتيرون مباراة إنبي الدوري المصري

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